Пенсия в сотни тысяч гривен в месяц: судья с огромной выплатой выиграла суд у ПФУ

В Украине средняя пенсия (пожизненное содержание) судьи составляет 106 тысяч. грн. При этом часть служителей Фемиды получает значительно большие выплаты. В некоторых случаях пенсия достигает около 300 тысяч. грн на миять. Несмотря на это, судьи подают иски против ПФУ и повышают свои пенсии.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. К примеру, Галина Каныгина освобождена от должности судьи Верховного Суда 21 февраля прошлого года в связи с подачей заявления об отставке. За 2023 год она получила выплату от Пенсионного фонда в размере 3,3 млн грн. Это примерно 280,8 тыс. грн ежемесячно при условии, что она получала пенсию начиная с января . Это одна из самых больших пенсий.

Судья Конституционного суда в отставке Игорь Слиденко за прошлый год получил значительно меньшую выплату: 2,3 млн грн. Это примерно 192,1 тыс. грн ежемесячно. Для сравнения, Владимир Беляновский уволен с должности судьи Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда в отставку еще в 2022-м. За 2023 год он получил пенсию в размере 1,68 млн грн. В месяц это в среднем 140,6 тыс. грн.

Судьи судятся за свои пенсии

Несмотря на то, что средняя пенсия судьи самая высокая в Украине, "служители Фемиды" через суды повышают свои выплаты. К примеру, судья Московского районного суда в отставке Алексей Малыхин несколько дней назад повысил свою пенсию до 183,9 тыс. грн в месяц. Соответствующее решение Харьковский окружной административный суд вынес по делу №520/25852/24

Судья в отставке имеет право на пенсию, размер которой составляет до 90% зарплаты работающего судьи. Малыхин предоставил справку, согласно которой определено судейское вознаграждение в размере 204 390 грн. 90% этой суммы – 183,9 тыс. грн.

"Обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области осуществить судьи в отставке для вычисления пожизненного денежного содержания судьи в отставке, с учетом фактически выплаченных сумм, с учетом фактически выплаченных сумм начиная с 01 августа 2024 года", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн., на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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