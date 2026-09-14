Пенсия после 15 лет стажа: сколько выплатят украинцам, работавшим за "минималку"

Украинцы, имеющие 15 лет страхового стажа и получавшие официальную зарплату на уровне минимальной, имеют право на пенсионные выплаты. Но оформить пенсию они смогут только по достижении 65 лет, а выплачивать им будут не более прожиточного минимума – около 2,6 тыс. грн.

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Соответствующие нормы закреплены в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В то же время те, кто за всю жизнь не накопил даже такого стажа, могут не получить даже этих средств.

Требования к стажу для получения пенсии в 2026 году

В 2026 году требования к количеству страхового стажа ужесточились. Таким образом, чтобы выйти на пенсию, необходимо:

в 60 лет – иметь не менее 33 лет стажа;

не менее 33 лет стажа; в 63 года – иметь не менее 23 лет стажа;

– иметь не менее 23 лет стажа; в 65 лет – 15 лет.

Как рассчитывается пенсия

Размер выплаты рассчитывается по формуле:

пенсия = заработная плата * коэффициент страхового стажа.

Таким образом, базовый расчетный размер пенсии для человека, который на протяжении всей трудовой жизни получал минимальную зарплату (в 2026 году это 8647 грн в месяц) и накопил всего 15 лет стажа, составит около 1421 грн. Однако эта сумма ниже установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который в 2026 году составляет 2595 грн в месяц. Поэтому государство осуществит доплату, чтобы довести фактическую выплату до этого показателя.

К чему готовиться тем, у кого менее 15 лет стажа

Граждане, которые к 65 годам не накопили 15 лет страхового стажа, не имеют права на традиционную пенсию по возрасту. Вместо этого они могут претендовать на государственную социальную помощь для малообеспеченных лиц.

Условия назначения социальной помощи

Достижение 65 лет или наличие установленной группы инвалидности.

или наличие установленной группы инвалидности. Отсутствие других государственных пенсий или социальных выплат.

или социальных выплат. Среднемесячный совокупный доход семьи за последние 6 месяцев не превышает 2595 грн на человека.

Размер государственной социальной помощи

Лица с инвалидностью I группы, дети с инвалидностью, женщины с званием "Мать-героиня" – 100% от прожиточного минимума (2595 грн).

Лица с инвалидностью II группы – 80% (2076 грн).

Лица с инвалидностью III группы – 60% (1557 грн).

Лица, достигшие 65 лет и не имеющие 15 лет стажа – 30% (778,5 грн).

Если установленная социальная помощь оказывается ниже прожиточного минимума, государство может дополнительно компенсировать разницу в виде ежемесячной адресной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко сокращается количество пенсионеров. Помимо ужесточения требований, на это также влияет общая депопуляция. Так, если ещё десять лет назад в Украине было около 13 млн пенсионеров, то сейчас – уже менее 10 млн – 9 млн 976 тыс.

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