В Украине резко сократилось число пенсионеров: сколько осталось и что произошло

В Украине резко сокращается количество пенсионеров. Помимо ужесточения требований, на это также влияет общая депопуляция. Так, если еще десять лет назад в Украине было около 13 млн пенсионеров, то сейчас – уже менее 10 млн – 9 млн 976 тыс.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. С одной стороны, такая ситуация отражает общую депопуляцию, последствия полномасштабной войны и оккупации части территорий россиянами. С другой – это также следствие решений правительства и Верховной Рады, которые принимались в течение последних лет.

На фоне сокращения их общей численности растет доля тех, кто получает выплаты в связи с инвалидностью. Это стало следствием, прежде всего, полномасштабной войны, в ходе которой военные и гражданские лица получают тяжелые ранения. В то же время увеличилось количество случаев оформления инвалидности с целью получения отсрочки от службы.

При этом действующие правила позволяют, например, мужчине получить отсрочку от службы в связи с инвалидностью матери или супруги. Так, в июле 2018 года пенсию по инвалидности получали 1 391 575 человек (12,16% от общего числа), тогда как в 2026 году их число выросло до 1 501 467, и это уже 15,05%.

Чтобы получить пенсию, о своём стаже стоит позаботиться заранее. Для этого важно не только работать официально, но и получать "белую" зарплату. Это напрямую влияет на размер будущей выплаты.

Получить пенсию в Украине становится все сложнее, в то время как её реальный размер (покупательная способность) только снижается.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!