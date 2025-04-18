Пенсионный возраст для украинцев индивидуален: часть вынуждена работать на три года дольше и ситуация изменится уже через год

В Украине по последним данным после 63 лет на заслуженный отдых выходил каждый пятый новый пенсионер. Однако вскоре ситуация может кардинально ухудшиться. Дело в том, что уже в 2027-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет стажа, а в 2028-м – 35 лет. В то время как украинцы в среднем при достижении пенсионного возраста успевают заработать 33 и 9 месяцев стажа в среднем.

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Как сообщили в ПФУ в ответ на запрос OBOZ.UA, в Украине в 2024-м пенсию по возрасту получали 7,5 млн человек. При этом 210,5 тыс. из них – украинцы, которые обратились за пенсией в прошлом году. Из них в возрасте от 60 до 63 лет – 156,8 тыс. человек, в возрасте от 63 до 65 лет – 35 тыс. человек, в возрасте от 65 лет – 8 тыс. лиц.

То есть 20,4% украинцев из выходящих на пенсию делают это после достижения возраста 63 года. Но эта статистика может значительно измениться в скором времени. Дело в том, что требования по стажу увеличиваются ежегодно на 12 месяцев (смотрите таблицу).

В 025-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года – от 22 до 32 лет, в 65 лет – от 15 до 22 лет. Эти требования будут ежегодно расти на 12 месяцев вплоть до 2028-го (смотрите таблицу).

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для ухода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для ухода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

И чем дальше, тем меньше стажа у украинцев. Здесь есть несколько причин:

до 2004 года не было в системе электронного учета уплаченных взносов. Поэтому в стаж считали период, когда человек был оформлен на предприятии, однако не получал зарплату и не платил взносы. С 2004 года считают только страховой стаж – период, за который уплачен ЕСВ;

украинцы, которые сейчас уходят на пенсию, застали периоды экономического кризиса 1990-х, коронавирус и полномасштабную войну;

после 2004-го в стаж прекратили учитывать обучение в вузах. Так что чем младше украинец, тем меньше "бонусного" стажа у него будет.

Следовательно, даже если представить, что стаж не будет уменьшаться и в среднем украинцы в случае достижения пенсионного возраста будут его немного больше 33 лет, уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя нужно будет иметь 34 года. То есть средний стаж будет меньше, чем нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Следующий год может стать едва ли не последним, когда норму по стажу можно будет выполнить большинству украинцев. После этого многим придется выбирать: либо докупать стаж, либо работать подольше.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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