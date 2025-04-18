Пенсионный возраст для украинцев индивидуален: часть вынуждена работать на три года дольше и ситуация изменится уже через год
В Украине по последним данным после 63 лет на заслуженный отдых выходил каждый пятый новый пенсионер. Однако вскоре ситуация может кардинально ухудшиться. Дело в том, что уже в 2027-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь не менее 34 лет стажа, а в 2028-м – 35 лет. В то время как украинцы в среднем при достижении пенсионного возраста успевают заработать 33 и 9 месяцев стажа в среднем.
Как сообщили в ПФУ в ответ на запрос OBOZ.UA, в Украине в 2024-м пенсию по возрасту получали 7,5 млн человек. При этом 210,5 тыс. из них – украинцы, которые обратились за пенсией в прошлом году. Из них в возрасте от 60 до 63 лет – 156,8 тыс. человек, в возрасте от 63 до 65 лет – 35 тыс. человек, в возрасте от 65 лет – 8 тыс. лиц.
То есть 20,4% украинцев из выходящих на пенсию делают это после достижения возраста 63 года. Но эта статистика может значительно измениться в скором времени. Дело в том, что требования по стажу увеличиваются ежегодно на 12 месяцев (смотрите таблицу).
В 025-м для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года – от 22 до 32 лет, в 65 лет – от 15 до 22 лет. Эти требования будут ежегодно расти на 12 месяцев вплоть до 2028-го (смотрите таблицу).
И чем дальше, тем меньше стажа у украинцев. Здесь есть несколько причин:
- до 2004 года не было в системе электронного учета уплаченных взносов. Поэтому в стаж считали период, когда человек был оформлен на предприятии, однако не получал зарплату и не платил взносы. С 2004 года считают только страховой стаж – период, за который уплачен ЕСВ;
- украинцы, которые сейчас уходят на пенсию, застали периоды экономического кризиса 1990-х, коронавирус и полномасштабную войну;
- после 2004-го в стаж прекратили учитывать обучение в вузах. Так что чем младше украинец, тем меньше "бонусного" стажа у него будет.
Следовательно, даже если представить, что стаж не будет уменьшаться и в среднем украинцы в случае достижения пенсионного возраста будут его немного больше 33 лет, уже в 2027-м для выхода на пенсию вовремя нужно будет иметь 34 года. То есть средний стаж будет меньше, чем нужно, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Следующий год может стать едва ли не последним, когда норму по стажу можно будет выполнить большинству украинцев. После этого многим придется выбирать: либо докупать стаж, либо работать подольше.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время, для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.
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