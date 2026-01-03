Пенсионные требования МВФ к Украине: к чему стоит готовиться украинцам в 2026-м

МВФ в новом меморандуме требует от Кабмина подготовить пенсионную реформу. Новые правила должны как минимум ввести общие правила перерасчета пенсий. Сейчас часть пенсионеров (это в основном кадровые военные, прокуроры) имеет право на особые права. Им не только считают пенсию по отдельной формуле, им также по особым правилам проводят перерасчет.

Видео дня

О том, какими будут пенсии в Украине и к чему стоит готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Что должен изменить Кабмин в рамках договоренностей с МВФ

Еще с прошлого года правительство (тогда еще с другим премьером и другим министром соцполитики) разрабатывало комплексную пенсионную реформу. Аналитику предоставлял Всемирный банк в рамках программы сотрудничества. В "пенсионных условиях" МВФ фактически прописаны те шаги, которые правительство уже некоторое время разрабатывает.

Разработчики реформ сетовали на отсутствие политической воли для принятия изменений. Болезненного (но от того не менее необходимого) шага с повышением пенсионного возраста нет упоминаний ни в наработках Кабмина, ни в условиях МВФ. Не ко времени. Однако есть изменения, которые будут неприятными для отдельных категорий пенсионеров.

Например, общие правила индексации пенсий. Это нововведение не затронет абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе, потому что они и так получают пенсию по общим правилам. Эта индексация – это увеличение расчетного размера выплату на определенный коэффициент, который считается как сумма половины прошлогодней инфляции и половина от среднегодовых за три последних года темпов роста зарплат.

Полная индексация первые несколько лет после выхода на пенсию не проводится. Кроме того, повышают "голый", рассчитанный по формуле, размер пенсии. Это приводит к стремительному устареванию абсолютного большинства пенсий. Одна вместе с тем существует когорта особых пенсионеров – прокуроры, кадровые военные, правоохранители.

Это десятки тысяч украинцев, которые имеют особые условия перерасчета пенсий. Дело в том, что они до конца жизни имеют право получать не маленькую индексацию уже рассчитанной выплаты – им пересчитывают пенсию, исходя из действующих размеров зарплат (чаще всего от 60% зарплаты).

Хитрость заключается в том, что "специальные" пенсионеры еще и получают расчет не от своей зарплаты, а от максимально возможной. В результате такая "индексация" для них приводит к росту пенсий до уровня выше, чем их фактическая зарплата.

Яркий пример – бывший прокурор Владимир Изотов. ПФУ рассчитал ему по решению суда выплату в размере 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, составили 9,9 млн грн. И хотя Изотов в своей декларации за эти пять лет таких выплат не указывал, а его среднемесячная зарплата за упомянутый период составила 44,7 тыс. грн, именно эта справка помогла получить гигантскую пенсию.

Новые правила должны уравнять всех. И прокуроры, и медики, и учителя будут иметь право на индексацию, которая считается одинаково.

Кроме того, по информации нардепа Ярослава Железняка, Правительство в рамках соглашения с МВФ обещает воздержаться от:

введения новых специальных пенсий или привилегий;

принятия нового законодательства, которое создавало бы дополнительные условные пенсионные обязательства без обеспечения финансовыми ресурсами;

изменений, которые привели бы к снижению законодательно определенного пенсионного возраста.

Логика МВФ проста – средств на дополнительные пенсионные права нет, поэтому их нельзя вводить. Многочисленные льготы, специальные пенсионные законы, особые пенсионные права уже создали в стране целые прослойки особых пенсионеров.

Какой будет индексация в 2026-м

Ситуация с размерами пенсий в Украине только ухудшается. В следующем году проведут мартовскую индексацию, однако она не решит проблему. Абсолютное большинство украинцев на заслуженном отдыхе получает пенсию, которой не хватает даже на базовые потребности (потребительскую корзину).

Однако для большинства пенсионеров именно мартовская индексация может стать едва ли не единственным существенным перерасчетом выплаты. Сейчас спрогнозировать ее возможный размер трудно. Во время индексации "голый" размер пенсии повышают на определенный процент. Этот процент – половина от суммы прошлогодней инфляции и средней динамики роста зарплат за последние три года .

В правительстве не спешат с прогнозами по индексации (и не зря). Однако уже сейчас можно примерно рассчитать, на какое повышение стоит рассчитывать. Итак, Национальный банк прогнозирует инфляцию в 2025-м на уровне 9,2%. Динамика заработных плат, учитывая прогноз НБУ, за последние три года может составить около 20%.

Таким образом, уровень индексации может быть 14,6%. Предыдущие расчеты OBOZ.UA предусматривали индексацию в 15,4%. Те оценки были сделаны, учитывая предыдущие прогнозы по динамике инфляции и роста зарплат. При этом стоит отметить, что точная цифра будет известна только в феврале 2026-го, ведь именно тогда появятся статистические данные. Пока можно говорить, что примерный уровень индексации в следующем году может быть на уровне от 14,6% до 15,4%.

Главная проблема – справедливая пенсия для ветеранов

Уже сейчас в Украине около 1,5 млн ветеранов, а после завершения войны их будет 2,5 млн человек. Часть из них уже достигла пенсионного возраста. И пока кадровые военные, которые при том не принимали участие в боевых действиях, могут получать десятки тысяч гривен пенсии, ветераны выйдут на пенсию по общим правилам.

Ветеран не получает от государства особые пенсионные права за то, что спасал это государство, рискуя собственной жизнью и здоровьем. В то же время некоторые прокуроры, как уже писал OBOZ.UA, получают пенсию, размер которой достигает сотни тысяч гривен. При этом они не просто не служили, они могут иметь от 10 лет стажа.

Требования МВФ фактически нивелируют возможность ввести особые пенсионные права для ветеранов. Хотя на самом деле Фонд требует лишь соблюсти баланс. Если государство вводит новые пенсионные права, которые очевидно приведут к новым расходам, должен быть источник финансирования. И если надеяться на стремительный рост зарплат, увеличение количества официально работающих, не приходится, возможным резервом могло бы стать введение равных пенсионных прав для всех, кто не защищал страну на фронте, одинаковые права.

Если врач, который спасал жизнь, будет иметь пенсию, которая рассчитывается по общим правилам, почему прокурор или военный, который никогда не был на войне, заслуживает больше.