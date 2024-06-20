Пенсионные нововведения: будет ли накопительная система обязательной в Украине

В Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы как обязательного элемента пенсионного страхования, предусматривающего создание персональных пенсионных счетов с регулярными взносами в течение трудовой жизни. Эта система может быть введена после завершения военного положения и стабилизации экономики, что обеспечит пенсии на уровне 60% от предыдущего заработка.

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Об этом рассказала первый заместитель Министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии СМИ. Она отметила, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления существенный, но недостаточный.

Пока только около 900 тысяч человек являются участниками добровольных накопительных схем. В то время когда общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,5 миллиона человек. По словам Марчака, внедрение накопительной системы должно стать обязательным элементом пенсионного страхования, однако это целесообразно только после завершения военного положения и стабилизации экономики.

Как внедрить накопительную систему в Украине

Для внедрения накопительной системы, по словам Марчака , необходимо принять соответствующее законодательство, которое начнет подготовку инфраструктуры для накоплений. Это позволит выполнить всю необходимую работу до того момента, когда экономика будет готова к внедрению обязательной накопительной пенсионной системы.

"Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15-20% замещение зарплаты. Это позволило бы обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% ее предварительного заработной платы. среднеевропейскому уровню ", – объяснила Марчак. Кроме того, человек может производить дополнительные добровольные пенсионные взносы, чтобы увеличить свою будущую пенсию.

Когда следует начинать накапливать средства на пенсию

Дарья Марчак рекомендует оплачивать единый взнос в солидарную систему и вносить добровольные взносы для накопления средств на пенсию с начала трудовой деятельности. "И платить единый взнос в солидарную систему, и осуществлять добровольное накопление средств на пенсию, желательно с начала рабочей карьеры. Таким образом, вы будете не только влиять на повышение размера своей пенсии в будущем, но и поддерживать текущих пенсионеров - бабушек и дедушек, которые в период войны живут на пенсию. Это будет проявлением социальной сплоченности, поддержка друг друга в трудные времена ", – подытожила свое мнение политика.

Какая сумма добровольных пенсионных взносов украинцев?

За все время работы добровольной системы пенсионные взносы составили 3 миллиарда гривен, а заработанный инвестиционный доход – 4 миллиарда гривен. Количество участников, уже с 2003 года получивших пенсионные выплаты, составляет 93,8 тысячи человек, а общая выплаченная сумма – 1,7 миллиарда гривен.

Переход в обязательную накопительную пенсионную систему может стать важным шагом для обеспечения стабильного будущего украинских пенсионеров, но этот процесс требует тщательной подготовки и стабильности экономики. Внедрение новой системы обеспечит более высокий уровень пенсионных выплат, приближая их к среднеевропейскому уровню, и будет способствовать социальной сплоченности населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине осталась всего одна группа счастливчиков, которых общая пенсионная формула не касается – судьи. С начала года их выплата выросла на 4037 и достигла в среднем 103 874 грн. Для остальных пенсионеров это недостижимая выплата, ведь какая бы зарплата ни была, максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 23610 грн.

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