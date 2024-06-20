Пенсии в Украине пересчитали: кому увеличили на 4 тысячи гривен

В Украине осталась всего одна группа счастливчиков, которых общая пенсионная формула не касается, – судьи. С начала года их выплата выросла на 4037 грн и достигла в среднем 103 874 грн. Для остальных это недостижимая выплата, ведь какая бы зарплата ни была, максимальная пенсия – 10 прожиточных минимумов. Сейчас это 23 610 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Для судей это ограничение не действует, их пенсию рассчитывают по особой формуле. Если для обычного украинца в результате расчета коэффициент замещения (то есть процент от привычной зарплаты, который можно получать на пенсии) составляет менее 30%, то для судьи с 35 годами стажа – 80%.

Средняя пенсия с начала года выросла с 5,3 до 5,7 тыс. грн (последние данные за апрель). На самом же деле средняя пенсия не показывает реальную картину. Во-первых, выплаты сильно отличаются в зависимости от региона. Если в Киеве пенсионеры в среднем получают 7848 грн, то в Тернопольской области – всего 4399 грн.

Как видно на графике, из общего числа пенсионеров (10,1 млн) больше всего получающих до 3000 грн (2,72 млн человек, или 26,84%). Еще 17,2% пенсионеров (1,7 млн человек) получают пенсию от 3 до 4 тыс. грн. То есть 44% пенсионеров имеют пенсию в размере до 4 тыс. грн.

Если же учесть и получающих до 5 тыс. грн, то такая выплата у 62,6% украинцев на пенсии.

Таким образом, большинство украинских пенсионеров не имеют средней пенсии в 5,7 тыс. грн. Ее рассчитывают как среднее арифметическое, а не среднюю медианную, которая показывала бы, какую пенсию получают большинство украинцев. И эта цифра была бы значительно меньше 5,7 тыс. грн.

Ранее OBOZ.UA подробно писал о том, почему в Украине большинство 60-летних вскоре не сможет получить пенсию вовремя. Это связано с поэтапным повышением требования к стажу.

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