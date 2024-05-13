Пенсионеры по инвалидности могут получить специальные доплаты: кому дают и какие требования

В Украине в 2024 году действует программа Всемирной продовольственной программы ООН, согласно которой лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью имеют право на получение доплаты к пенсии при соблюдении трех условий. Размер помощи индивидуальный – он рассчитывается как доплата к уже назначенной пенсии до достижения общей суммой 3250 грн.

Например, при пенсии в 2700 грн доплачивается 550 грн. Как говорится в соответствующем постановлении правительства, чтобы получить доплату, лицо с инвалидностью должно соответствовать таким критериям:

иметь пенсию не выше 3250 грн;

проживать на контролируемой правительством территории Украины;

не получать другие международные выплаты (ООН, ЮНИСЕФ) или выплаты от государства (для ВПО, на закупку твердого топлива в отопсезон).

Обращаться за помощью не нужно, всем получателям она назначается автоматически. Доплата осуществляется на тот же счет, на который и основная пенсия, – через банковский перевод или "Укрпочту".

Следует учитывать, что минимальные размеры пенсий по инвалидности в Украине действительно ниже 3250 грн. Так:

для людей с инвалидностью І группы минимальная пенсия составляет 2760 грн;

неработающих людей с инвалидностью II и III групп – 2520 грн;

работающих со ІІ или ІІІ группы инвалидности – 2 093 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут купить страховой стаж онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, определяя размер и периодичность оплаты самостоятельно. Независимо от того, работает ли лицо за границей и достигло ли уже предпенсионного возраста, услуга доступна всем, кто желает увеличить будущую пенсию.

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