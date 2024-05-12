Дети смогут "докупить" страховой стаж родителям для выхода на пенсию: инструкция

Украинцы могут "купить" страховой стаж онлайн через портал Пенсионного фонда Украины, определяя размер и периодичность оплаты самостоятельно. Независимо от того, работает ли лицо за границей, приобрело ли уже предпенсионный возраст, эта услуга доступна всем, кто желает увеличить будущую пенсию.

Об этом идет речь на правительственном портале. А Правительство online подготовило видеоинструкцию для более удобного ознакомления.

Как воспользоваться услугой

Для начала нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ), что можно сделать онлайн через веб-портал. Только в нескольких шагах человек самостоятельно сможет определить периодичность и размер оплаты:

войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Действие подписи или системы GOV.ID.;

выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";

внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения);

если вы платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;

дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;

подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через "Portmone" или платежное поручение.

Кто может "докупить стаж"

"Докупить" стаж могут застрахованные и незастрахованные лица старше 16 лет, относящиеся к определенным категориям. А именно:

трудоустроены за границей, однако хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста , которым не хватает стажа для получения пенсии;

, которым не хватает стажа для получения пенсии; с низким уровнем официального дохода , желающих увеличить размер пенсии в будущем.

, желающих увеличить размер пенсии в будущем. делать взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.

Как работает система

Чтобы лицу, не работающему, был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос. Его рассчитывают по формуле:

минимальная заработная плата Х 22%;

с 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины. Проверить данные о зачислении платежа и количествое дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионеры в возрасте от 65 лет, не имеющие страхового стажа вместо пенсии, могут рассчитывать на выплату от государства 2 361 гривны. На выплату могут рассчитывать лица, которым исполнилось 63 года, но они не имеют достаточного стажа для получения полноценной пенсии.

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