Пенсионерам могут выплатить сразу несколько тысяч гривен: кто имеет право на доначисление

Некоторые украинские пенсионеры могут получить от Пенсионного фонда единовременную доначисление за предыдущие месяцы, если право на повышенную пенсию возникло раньше, чем был произведен её перерасчет или поданы необходимые документы. Кроме того, отдельным работникам сферы образования, медицины и социальной сферы при выходе на пенсию по возрасту выплачивается единовременное пособие в размере десяти пенсий, однако только при соблюдении всех предусмотренных законом условий.

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Об этом пишет профильное издание "На пенсии". Размер такой доплаты может составить несколько тысяч гривен, ведь Пенсионный фонд выплачивает всю сумму, которую пенсионер недополучил за предыдущие месяцы.

Когда Пенсионный фонд производит доначисление

Чаще всего такая ситуация возникает у работающих пенсионеров. После выхода на пенсию многие украинцы продолжают официально работать, а значит – накапливают дополнительный страховой стаж, что дает им право на перерасчет пенсии.

В соответствии с законодательством новый размер пенсии применяется с 1 апреля. Однако фактически повышенные выплаты могут поступить позже, поскольку работодатели подают информацию об уплате единого социального взноса с задержкой.

После завершения перерасчета Пенсионный фонд не только увеличивает ежемесячную пенсию, но и выплачивает всю разницу за месяцы, в течение которых человек уже имел право на более высокий размер выплат. Именно поэтому единовременная сумма может оказаться больше, чем обычная ежемесячная пенсия.

Кто ещё может получить доплату

Доначисление возможно не только для работающих пенсионеров. Пенсионный фонд также может пересмотреть размер выплат, если после назначения пенсии человек:

подала документы о страховом стаже, который ранее не был учтён;

подтвердила более высокий заработок, влияющий на расчет пенсии;

оформила право на доплату, надбавку или другую пенсионную выплату, которая ранее не была назначена.

В таком случае специалисты Пенсионного фонда определяют дату, с которой человек имел право на более высокую пенсию, после чего выплачивают всю разницу за прошедший период.

Если речь идет о ежегодном перерасчете пенсий работающим пенсионерам, отдельно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Такой перерасчет проводится автоматически после поступления необходимой информации.

В то же время в случаях, когда необходимо подтвердить дополнительный страховой стаж, заработную плату или право на определенные надбавки, без обращения в ПФУ не обойтись. Только после подачи документов специалисты могут пересмотреть размер пенсии и произвести доначисление.

Кому выплачивают сразу десять пенсий

Отдельно законодательством предусмотрена ещё одна единовременная выплата — пособие в размере десяти месячных пенсий. Право на неё имеют отдельные работники государственных и коммунальных учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты, однако только при одновременном выполнении нескольких условий. В частности, человек должен:

работать на должности, дающей право на пенсию за выслугу лет, именно на момент достижения пенсионного возраста;

иметь необходимый специальный стаж — не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;

до назначения пенсии по возрасту не получать никакого другого вида пенсии.

Пособие выплачивается единовременно вместе с первой пенсией по возрасту.

Когда в выплате могут отказать

Как объясняют специалисты, даже многолетний педагогический или медицинский стаж сам по себе не гарантирует получение десяти пенсий. Например, если человек до выхода на пенсию по возрасту уже получал другой вид пенсии — по инвалидности или в связи с потерей кормильца, то право на такое единовременное пособие теряется.

Обжаловать решение Пенсионного фонда можно, однако только при наличии оснований. Например, если:

фонд неправильно учел документы;

лицо фактически не получало другой пенсии;

в решении содержатся ошибки;

есть доказательства того, что заявление о переводе на другой вид пенсии было подано ранее.

Перед обращением в суд юристы советуют получить письменное решение Пенсионного фонда с подробным обоснованием отказа и только после этого оценивать перспективы судебного обжалования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя пенсия по состоянию на 1 июля составила 7 272,68 грн. Тогда как еще в апреле средняя пенсия составляла 7 243,49 грн. Незначительное повышение связано с тем, что только что назначенные пенсии могут быть выше тех, которые уже получают украинцы.

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