Пенсии возобновят только после этой процедуры: что должны сделать украинцы для получения выплат

Пенсионерам за рубежом и на временно оккупированных территориях выплаты в 2026 году возобновляют только после прохождения физической идентификации, которую нужно было осуществить до 31 декабря 2025 года. Если пенсию прекратили из-за отсутствия идентификации, после ее прохождения средства восстановят с даты прекращения выплат.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Выплата пенсий для части украинцев зависит от обязательного прохождения физической идентификации, речь идет о пенсионерах, которые временно находятся за пределами Украины или проживают на временно оккупированных территориях.

При отсутствии подтверждения личности Пенсионный фонд имеет законные основания прекратить выплату, однако после прохождения процедуры средства могут быть восстановлены. В соответствии с пунктом 41 статьи 49 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", непрохождение физической идентификации в случаях, определенных законодательством, является основанием для прекращения пенсионных выплат. Правило касается прежде всего пенсионеров, которые:

находятся за границей;

проживают на временно оккупированных территориях;

длительное время не контактировали с органами Пенсионного фонда.

Цель такой процедуры – подтвердить, что получатель пенсии жив и имеет право на дальнейшее получение государственных выплат. Если пенсионер не прошел физическую идентификацию вовремя и выплату было приостановлено, главное условие для ее возобновления – пройти физическую идентификацию.

После успешного подтверждения личности Пенсионный фонд возобновляет выплату пенсии с даты ее прекращения, то есть без потери начисленных средств за период паузы. Пенсионный фонд предусмотрел несколько способов прохождения физической идентификации, чтобы процедура была доступной для людей в разных условиях:

лично;

Пенсионер может обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины – независимо от места регистрации. В частности, можно тоже обратиться в учреждение банка, через который получает пенсию.

с помощью видеоконференцсвязи;

Идентификация происходит онлайн с предъявлением документа, удостоверяющего личность. Для этого нужно зарегистрироваться через сервис на веб-портале электронных услуг ПФУ ("Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи"). Также можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины.

через Дія.Підпис (Дія ID);

Пенсионер может авторизоваться в личном кабинете на вебпортале ПФУ с применением квалифицированной электронной подписи и пройти идентификацию дистанционно.

через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Для тех, кто временно проживает за границей, доступен вариант подтверждения через посольства и консульства Украины. Дипучреждение выдает документ о подтверждении пребывания лица в живых.

Его необходимо отправить в территориальный орган ПФУ по почте (вместе с заявлением в произвольной форме о продлении выплат) или подать электронно через веб-портал Пенсионного фонда с добавлением сканкопий и квалифицированной электронной подписи. Пенсионеры могут самостоятельно проверить, есть ли в Пенсионном фонде данные о прохождении физической идентификации и дату последнего подтверждения. Для этого нужно воспользоваться сервисом "Моя идентификация":

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

или в мобильном приложении "Пенсионный фонд Украины".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались мошенники, которые атакуют пенсионеров в мессенджерах – присылают сообщения о необходимости подтвердить возраст. Взамен у них воруют доступ к онлайн-банкингу и средства с карточек.

