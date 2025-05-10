Пенсии в Украине повысят каждому, кто выполнит эти условия: кому будут платить на 570 грн больше

Пенсии в Украине повысят для тех, кто достиг определенного возраста. Это касается пенсионеров, которым исполнилось 70, 75 и 80 лет, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера 10 340,35 грн.

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Об этом говорится в сообщении ПФУ. В частности: пенсионеры, которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста получают ежемесячную компенсационную выплату в размере до 300 гривен, пенсионерам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста назначают доплату в размере до 456 гривен, а тем, кому исполнилось 80 лет и более - в размере до 570 гривен.

В случае достижения пенсионером 70-, 75- и 80-летнего возраста компенсационная выплата устанавливается с даты исполнения соответствующего возраста. При этом выплата в новом размере устанавливается на замену назначенной ранее, которая выплачивалась по предыдущей возрастной категории. Иными словами, при достижении 75-летнего возраста сумма ежемесячной компенсационной выплаты для пенсионера возрастет на 156 грн (456 грн - 300 грн), при исполнении 80 лет - на 114 грн (570 грн - 456 грн). В месяце достижения определенного возраста такая разница определяется в зависимости от даты рождения.

В случае изменения возрастной категории пенсия в новом размере выплачивается в месяце исполнения соответствующего возраста (70, 75 и 80 лет). Общий размер пенсионной выплаты вместе с компенсационной выплатой не может превышать 10340,35 грн, а для лиц, чей размер пенсии превышает указанную сумму, эта выплата не устанавливается.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому введут новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ опубликовали на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в год в марте. Однако вместо того, чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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