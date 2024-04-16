Пенсии в Украине посчитают по единой формуле: кто получит почти 10 тысяч в месяц

В Украине с минимальной зарплатой размер пенсии составит 2361 грн. Вместе с тем со средней зарплатой можно получать 4741 грн. Украинец, получающий зарплату в два раза выше средней, сможет получать пенсии в размере 9 491,5 грн. Чем больше зарплата, тем на большую выплату можно рассчитывать.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, в формуле расчета пенсии заработную плату за последние три года (нужно использовать данные ПФУ, которые отличаются от данных Госстата) нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.

С минимальной зарплатой. В Украине с минимальной зарплатой 8000 грн можно рассчитывать на пенсию в размере 2361 грн. Такая выплата возможна при наличии 35 лет стажа. Это минимальная пенсия.

Какие пенсии получают украинцы

В Киеве средний размер пенсии составляет 7,8 тысячи гривен. Это самая высокая выплата в стране. На втором месте по уровню средней пенсии – Ровенская область – 7,2 тыс. грн. На третьем с показателем 7 тыс. грн оказалась Донецкая область. В то же время средняя пенсия по стране составила 5743 грн.

Наименьшую пенсию платят в Тернопольской области (всего 4399 грн). Общая численность пенсионеров составила 10 154 705 человек. Средняя пенсия с начала года выросла с 5385,25 до 5743,27 грн, или на 358 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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