Пенсии в Украине пересчитают в июле: кому начнут платить больше и о каких суммах идет речь

В Украине в июле пенсии пересчитают тем, кто достиг определенного возраста и получил право на доплаты. Речь идет о тех украинцах, которые достигли возраста 65, 70, 75 и 80 лет.

Видео дня

Об этом говорится в публикации Пенсионного фонда. Как рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области Леся Неклеса, ежемесячно проводятся перерасчеты 65-, 70-, 75-, 80-летним пенсионерам.

Кто не получит такую доплату к пенсии? Для лиц, которые достигают возраста 65 лет, не проводится перерасчет:

работающим пенсионерам;

пенсионерам, у кого недостаточный стаж (менее 35 лет для мужчин, менее 30 лет для женщин);

если размер пенсии по возрасту превышает 3 200 грн.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности.

В случае достижения пенсионером 70-, 75- и 80-летнего возраста компенсационная выплата устанавливается с даты исполнения соответствующего возраста. А для лиц, размер пенсии которых превышает 10340,35 грн, эта выплата не устанавливается. Пенсии лицам, достигшим 65-, 70-, 75- и 80-летнего возраста, перечисляются в автоматическом режиме, без личного обращения граждан.

Речь идет о таких суммах:

до 570 грн – людям старше 80 лет;

до 456 грн – людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн – людям в возрасте от 70-75 лет.

Отметим, пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и тому подобное. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!