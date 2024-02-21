Пенсии в Украине пересчитают через считанные дни: кому прибавят тысячу гривен

В Украине с 1 марта проведут перерасчет пенсий. Прибавку в размере от 1000 грн могут получить те, кто сейчас получает выплату от 7,7 тыс. грн. Размер индексации составит около 13%.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Индексация учитывает только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. То есть если вам дополнительно повысили выплаты, например, согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного стажа, доплаты за что угодно, скорее всего, эта "лишняя" пенсия при индексации учтена не будет.

Например, если вам исполнилось 65 лет и вы выполнили норму по стажу, минимальный размер пенсии составляет 40% минималки, или 2840 грн. Если ваша пенсия по формуле составляет 2700 грн, то будут платить вам все равно 2840 грн. Однако при индексации примерно на 13% повысят не полную пенсию (2840 грн), а ее расчетный размер по формуле (2700 грн).

В Украине пенсию получают всего 10,51 млн человек. То есть на самом деле средняя пенсия для большинства – сумма, о которой они могут только мечтать. И ситуация ухудшается, потому что все последующие пенсионеры начиная с 2017 года имеют худшие условия. Следовательно, еще 1,56 млн украинцев получат пенсию в размере от 4 тыс. до 5 тыс. грн. А с учетом предыдущих групп, 6,85 млн из 10,51 млн получат пенсию до 5 тыс. грн. И это в то время, как средняя пенсия составляет 5 385 грн. Что показывает эта средняя цифра? Ничего.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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