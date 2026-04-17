Пенсии в Украине пересчитали: озвучен новый размер для обычных украинцев и судей

Средняя пенсия в Украине с 1 января по 1 апреля выросла с 6 544,6 до 7 236,49 грн. Это произошло в первую очередь благодаря мартовской индексации, в результате которой пересчитали большинство выплат. Пенсии судей не индексировали, однако их размер также вырос – с 112 388,72 до 114 163,6 грн.

Об этом говорится в данных ПФУ, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. И хотя средняя пенсия сейчас составляет более семи тысяч гривен, выплату до 5000 грн в месяц получают более 4,5 млн пенсионеров (или 45% от общего количества).

Средняя пенсия по инвалидности составляет 6 530,2 грн, в случае потери кормильца – 7 689,16 грн. Судьи же получают традиционно самую большую пенсию (пожизненное денежное содержание).

И хотя пенсии судей не индексируют с 1 марта, они также растут. Например, бывший председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк в своей декларации указал пенсию за 2025 год в размере 4 133 968 грн. Это 344 497 грн в месяц. Тогда как в 2024-м он получил от ПФУ за год 3 734 738 грн, то есть 311 228 грн в месяц.

Если же учитывать только пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам (то есть по возрасту), в Украине средняя выплата по состоянию на 1 апреля 2026-го составляет 6 830,85 грн.

Напомним, в прошлом году Верховный Суд удовлетворил иск одного из пенсионеров и обязал провести перерасчет пенсии так, чтобы полную индексацию начали проводить сразу после назначения выплаты.

Фактически, суды низших инстанций должны руководствоваться решениями Верховного Суда (и делают это). Поэтому почти со стопроцентной вероятностью любой пенсионер, которому вместо полной индексации пересчитали выплаты на небольшой процент, сможет обратиться в суд и добиться перерасчета. И суды приняли уже более 30 тыс. решений (абсолютное большинство – в пользу пенсионеров) о перерасчете пенсий из-за неправильной индексации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

