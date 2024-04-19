Пенсии в Украине могут пересчитать: какую выплату можно получить со средней зарплатой и разным стажем

В Украине ищут варианты увеличить пенсии для того, чтобы коэффициент замещения (какой процент от привычного заработка можно получать на пенсии) вырос с менее 30% до хотя бы 40%. При этом сейчас со средней зарплатой и стажем в 20 лет можно получать пенсию, размер которой будет составлять 16,1% от последней зарплаты.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Сейчас украинец, имеющий среднюю зарплату (сейчас это примерно 16,8 тыс. грн) и 20 лет стажа, может рассчитывать на пенсию в размере 2711 грн. Коэффициент замещения составляет всего около 16,1%. Если же при таких же условиях работать 40 лет, то пенсия будет составлять 5423 грн. А это уже коэффициент замещения в 32,2%. То есть чем больше пенсионный возраст и больше стажа, тем выше пенсия.

В Украине общий пенсионный возраст составляет 60 лет. Недавно издание The New York Times написало о самой плохой демографической ситуации в нашей стране. По оценкам, которые получило издание, 40-летних вдвое больше, чем 20-летних. Это означает, что если сейчас один работающий своим вкладом обеспечивает одного пенсионера, то в будущем, если ничего не изменится, на одного работающего будет два пенсионера. А это фактически приведет к катастрофическому дисбалансу Пенсионного фонда.

Эффективная пенсионная система может дать возможность работающему получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% от привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отношению к отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% от привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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