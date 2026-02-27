Пенсии украинцев пересчитают уже послезавтра: кого оставят без доплаты в 1000 грн

С 1 марта в Украине стартует плановая индексация пенсионных выплат. В этом году показатель роста составит 12%, что превышает прошлогодние темпы перерасчета. Но проиндексируют только пенсии, которые были назначены до 2025 года.

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин. Он уверяет, что ресурсы для проведения индексации заложены в бюджете Пенсионного фонда в полном объеме. Процесс будет происходить автоматически – обращаться в учреждения или подавать заявления пенсионерам не нужно.

Например: если "чистая" пенсия (сформированная непосредственно из среднего заработка и взносов) составляет 5 000 грн , то с 1 марта человек будет получать на 600 грн больше.

если "чистая" пенсия (сформированная непосредственно из среднего заработка и взносов) составляет , то с 1 марта человек будет получать на больше. Но если сумма 5 000 грн включает различные "дотяжки" и социальные доплаты, фактический размер индексации может быть несколько меньше, поскольку пересчитывается именно базовая часть.

Кого не коснутся изменения?

Индексация рассчитана на тех, чьи выплаты были назначены до 2025 года. Те граждане, которые вышли на пенсию в течение 2025 или в начале 2026 года, под перерасчет в этом году не подпадают.

Для работающих пенсионеров правила другие: их выплаты пересчитают не в марте, а с 1 апреля, учитывая обновленный страховой стаж и актуальную заработную плату.

"Потолок" выплат и новые правила для ветеранов

Максимальный размер пенсии (так называемый "потолок") в 2026 году составляет 25 950 грн (10 прожиточных минимумов). Министр пояснил, что это ограничение останется для солидарной системы, однако правительство готовит революционные изменения для военных:

"Мы сейчас прорабатываем отдельную доплату к пенсиям за наличие боевого стажа и опыта. Это тот блок, который должен существенно улучшить пенсионное обеспечение ветеранов", — отметил Улютин.

Будущее: накопительная система и старт реформы

Минсоцполитики завершает расчеты новой модели пенсионной системы совместно с МВФ и Всемирным банком. Главная цель — сделать систему "финансово устойчивой" в условиях, когда количество работающих и пенсионеров в Украине сравнялась (соотношение 1:1).

Комплексный законопроект, внедряющий добровольную накопительную часть, планируют подать в Верховную Раду уже до конца 2026 года. В этой новой системе ограничения по "потолку" выплат действовать не будут — размер пенсии будет зависеть исключительно от объема собственных накоплений гражданина.

Что не так с индексацией пенсий

В Украине до 2017-го действовала такая формула расчета пенсий: средняя зарплата за три года * соотношение собственной зарплаты к средней * 1,35% и стаж в годах.

После 2017-го в формуле расчета коэффициент оценки стажа снизили с 1,35% до 1%. Например, в прошлом году в формуле средняя зарплата за три года, которую учитывали, составляла 15 057,09 грн. Если бы украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа в прошлом году выходил на пенсию по правилам, действовавшим до 2017-го, он имел бы такую выплату: 15 057,09 * 1 * 1,35 * 35 = 7 114,47 грн.

Но по новой формуле те, кто в прошлом году выходил на пенсию с такими показателями, имел право на пенсию в размере всего 5 269,9 грн. Фактически все будущие пенсии урезали.

Причина такого решения: накануне этого решения в Украине снизили размер единого соцвзноса (ЕСВ). Это снижение привело к росту дефицита Пенсионного фонда. И правительство было вынуждено разработать реформу, в результате которой старые низкие пенсии повысили, но все новые выплаты – значительно урезали.

Кроме того, незначительная надбавка, предусмотренная постановлением правительства, для "новых" пенсионеров не позволяет компенсировать инфляцию. Поэтому реальная покупательная способность пенсии будет стремительно снижаться.

По разным подсчетам, за первые три года реальный размер пенсии (за вычетом инфляции) падает на треть. И это на фоне значительного снижения размера всех пенсий, назначаемых после реформы 2017 года.

