Пенсии украинцам пересчитали: кто и сколько будет получать с 1 апреля

В Украине с 1 апреля повысили пенсии двум категориям украинцам. Речь идет о тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе, а также украинцы, которые имеют право на гарантированный размер выплаты.

Как говорится в сообщении ПФУ, если на 1 марта 2024 приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года.

В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, начиная с 1 апреля.

Кому еще повысят пенсию с 1 апреля

Пенсии также повысят тем, кто выполнил нормы по стажу и достиг 65 лет. Закон гарантирует: если вы не моложе 65 лет и у вас есть 35 лет (для мужчин) или 30 лет (для женщин) стажа, размер вашей пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты.

Сейчас гарантированный размер пенсии – 2 840 грн. А с 1 апреля он составит 3200 грн

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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