Пенсии пересчитают задним числом за считанные недели: кому увеличат сразу за месяцы

В Украине с 1 июня перечислят пенсии тем, кто продолжил работу на заслуженном отдыхе и выполнил несколько условий. Размер прибавки будет зависеть от зарплаты и стажа.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине за 10,4 млн пенсионеров работать продолжат 2,7 млн. Они ежемесячно увеличивают свой стаж, поэтому и пенсию им со временем должны перечислить. Такой перерасчет происходит только раз в два года и при условии, что по состоянию на апрель получены дополнительные 24 месяца стажа.

К примеру, если у вас было 35 лет стажа и ваш расчетный размер пенсии составлял 7 тыс. грн, то после повышения ваша пенсия составит 7,4 тыс. грн. Также вы получите дополнительно 800 грн за апрель и май.

Если ваша пенсия с 35 годами стажа составляет 10 тыс. грн, то после повышения вы получите уже 10 тыс. 571 грн. Еще 1142 грн вы получите за май и апрель.

Среди пенсионеров около 2,7 млн. тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн. человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получает пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

Итак, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.

Отметим, эффективная пенсионная система может предоставить работнику возможность получать на заслуженном отдыхе около 60% привычного дохода. Международная организация труда рекомендует: минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

Украина, к сожалению, эту норму выполняет только по отдельным льготным категориям (например, судьи могут получать 80% зарплаты на пенсии) или по отношению к самым бедным. Украинец со средней зарплатой и стажем в 35 лет на заслуженном отдыхе получает пенсию, размер которой меньше 30% привычного дохода.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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