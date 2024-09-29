Пенсии на временно оккупированных территориях: выплачивают ли и как обновить

Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях (ТОТ), продолжают получать пенсии на банковские счета. Пенсии аккумулируются и будут уплачены в полном объеме после выезда на подконтрольную Украине территорию или после деоккупации.

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OBOZ.UA выяснил получают ли пенсионеры выплаты на ТОТ и в каком объеме. Граждане, проживающие на временно оккупированных территориях, все еще могут получать свои пенсии на банковские счета, открытые ими до начала боевых действий.

Пенсионеры, ранее получавшие выплаты через банковские карты, продолжают пользоваться этими счетами. Это позволяет снимать деньги или переводить их на другие счета, что обеспечивает бесперебойный доступ к денежным средствам.

Однако из-за утраты возможности доставки пенсий через "Укрпочту" на оккупированные территории правительство приняло решение об открытии счетов в "Ощадбанке" для пенсионеров, ранее пользовавшихся почтовыми услугами. Такой подход позволяет обеспечить гражданам доступ к пенсионным выплатам, даже если "Укрпочта" не может работать на оккупированных территориях.

Если пенсионер желает получать пенсию на другой банковский счет, он может подать соответствующее заявление через портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ), указав новые реквизиты. Это позволяет сохранить гибкость и обеспечить удобство для пенсионеров, имеющих возможность самостоятельно выбирать способ получения выплат. Пенсионные выплаты могут быть прекращены в нескольких случаях, предусмотренных законодательством:

если пенсию назначили на основе документов с ложными данными;

в случае смерти пенсионера;

пенсионера; если пенсионер не получал назначенную пенсию в течение шести месяцев подряд (для получающих выплаты через почту).

В таких случаях выплаты прекращаются до разрешения ситуации. При этом, если пенсионные выплаты были аккумулированы на счетах, они будут восстановлены после подтверждения личности пенсионера или его возвращения на подконтрольную Украине территорию. В случае освобождения временно оккупированных территорий, как это произошло в районах Херсонской области, выплата пенсий возобновляется.

Для пенсионеров, длительно не пользующихся своими счетами, существует необходимость идентификации. Если в течение шести месяцев на банковском счете не проходят расходные операции, банки должны уведомить пенсионера об этом за 14 дней до истечения этого срока. В случае отсутствия активности суммы на счетах возвращаются в Пенсионный фонд.

Однако эти средства остаются доступными пенсионеру, если он пройдет идентификацию. Идентификация может происходить на основании предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность. Кроме того, существует возможность пройти идентификацию дистанционно через видеоконференцсвязь, приравнивающуюся к физическому присутствию. Это удобно для тех, кто не имеет возможности лично посетить отделение ПФУ или банк.

Пенсионеры с временно оккупированных территорий, не получавшие пенсии в течение шести месяцев, могут возобновить выплаты через электронный портал Пенсионного фонда Украины. Для этого можно подать заявление на возобновление выплат с использованием удаленной квалифицированной электронной подписи через систему Дія.Підпис. Возобновление выплат возможно также после деоккупации или переезда на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец со средней зарплатой может рассчитывать на пенсию, размер которой составит всего 4745 грн. А с минимальной зарплатой пенсия будет 2361 грн.

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