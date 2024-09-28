Какую пенсию получит украинец с минимальной, средней и высокой зарплатами: названы суммы

Украинец со средней зарплатой может рассчитывать на пенсию, размер которой составит всего 4745 грн. А с минимальной зарплатой пенсия составит 2361 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Согласно последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата, с которой уплачен единый соцвзнос, составляет 18 806 грн. Это данные за июнь. Следовательно, учитывая такую среднюю зарплату и 35 лет стажа (при условии, что будет сохраняться соотношение собственной и средней зарплаты), украинец может получить следующие пенсии:

с зарплатой вдвое выше средней – 9 490 грн. С зарплатой примерно в 37,6 тыс. грн размер пенсии будет меньше 9,5 тыс. грн.

С зарплатой примерно в 37,6 тыс. грн размер пенсии будет меньше 9,5 тыс. грн. со средней зарплатой – пенсия в 4745 грн. С зарплатой около 18,8 тыс. грн. и 35 годами стажа можно получить пенсию в размере всего 4 745 грн. Это всего 25,2% последней зарплаты (достаточным показателем считается около 40%).