Пенсии части украинцев пересчитают с апреля: есть два сценария

Работающие пенсионеры в Украине имеют право на регулярное повышение выплат. Такой перерасчет происходит при условии, если пенсионер приобрел 24 месяцев дополнительного стажа. Пенсии пересчитают с 1 апреля, однако саму выплату повысят "задним числом", начиная с июня.

Как пишет издание "На пенсии", существует два варианта повышения: только по стажу или с учетом новой зарплаты. Фактическую доплату за апрель пенсионеры получают в июне из-за задержки отчетности работодателей.

Закон гарантирует: если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета вы отработали еще 24 месяца, размер вашей пенсии должен быть пересмотрен. Причем система делает это не механически – выбирается один из двух вариантов, в зависимости от ситуации.

Сценарий №1: перерасчет только по стажу. Этот вариант применяют в случаях, когда после выхода на пенсию человек работает, но получает невысокую зарплату. Например, если вы перешли на частичную занятость или работаете за минимальную оплату.

В такой ситуации система не меняет ваш предыдущий коэффициент заработка, чтобы не уменьшить выплату. Вместо этого добавляется только новый стаж – те же 24 месяца. Это повышает коэффициент стажа и дает небольшой рост пенсии.

Сценарий №2: перерасчет с учетом новой зарплаты. Если же после выхода на пенсию вы получили работу с высокой официальной зарплатой, ситуация меняется. В таком случае система полностью обновляет расчет пенсии.

Почему апрельское повышение приходит только в июне

Перерасчет по стажу производится автоматически ежегодно с 1 апреля. При этом пенсионеру не нужно подавать никаких заявлений или справок — все происходит без его участия.

Но есть важный нюанс, который часто вызывает волнение. В апреле многие не видят никаких изменений в выплатах.

Причина – в отчетности работодателей. Они имеют до 40 дней после завершения квартала, чтобы подать данные по уплате единого социального взноса. То есть информация за первый квартал (январь–март) попадает в систему только в середине мая.

До этого момента Пенсионный фонд просто не имеет подтверждения, что человек действительно отработал необходимые 24 месяца.

