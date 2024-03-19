Пачка сигарет может вскоре значительно подорожать: названа новая цена по расчетам правительства

Кабинет министров зарегистрировал в правительстве законопроект о повышении акцизов на сигареты. В результате пачка сигарет уже в 2027-м может подорожать на 25,7 грн. Сигареты премиум-класса будут стоить 125,8 грн, а среднего класса – 109,2 грн. И это при условии, если за это время не увеличится стоимость евро.

Расчеты OBOZ.UA произведены с курсом евро 42,24 грн (данные НБУ за 18 марта). Так что, если Верховная Рада одобрит предложения Кабмина, цены будут меняться следующим образом:

в июле 2024 года: акциз вырастет с 2516,54 грн до 63,45 евро за тысячу сигарет (2 680,12 по курсу НБУ). Пачка подорожает по меньшей мере на 3,27 грн;

в январе 2025-го: с 2516,54 грн. до 78 евро (3 294,7 по курсу НБУ по состоянию на март 2024-го). Пачка подорожает как минимум на 15,56 грн;

в январе 2026-го: с 2516,54 грн. до 82 евро (3 463,6 по курсу НБУ по состоянию на март 2024-го). Пачка подорожает как минимум на 18,9 грн;

в январе 2027-го: с 2516,54 грн. до 90 евро (3 801,6 по курсу НБУ по состоянию на март 2024-го). Пачка подорожает как минимум на 25,7 грн.

Отметим, что в директиве ЕС предусмотрено, что минимальный акциз на сигареты должен достигать 90 евро. это минимальный размер, во многих странах Евросоюза акциз выше. Украина несколько лет повышала акциз так, чтобы достичь этого показателя. 90 евро за тысячу сигарет должны платить уже в 2025-м. Однако курс евро к гривне значительно вырос. Теперь пришлось дополнительно повышать акциз. В этот раз его привязали к евро.

Сейчас, согласно данным Государственной службы статистики, пачка сигарет премиум-класса стоит 100,14 грн, а среднего класса – 83,5 грн. Подорожание к 2027-му будет более существенным, если курс евро вырастет по отношению к гривне.

Просмотр акциза продиктован тем, что Украина обязалась ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% и соблюдать Директиву ЕС 2011/64/EU. Однако из-за внутренней инфляции в Украине цели 90 евро не удавалось достичь. Нынешний законопроект должен гармонизировать украинское законодательство с европейским, прописав ставку акциза старую в евровалюте.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине установили нормы продажи сигарет и алкоголя в одни руки. Это касается только одного вида магазинов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!