Живущие в квартирах украинцы могут купить замену генератора: сколько стоит "экофлоу" и как рассчитать его мощность

В экспертной среде прогнозируют, что украинцам придется жить с отключениями света минимум несколько лет. Дело, объясняется, в том, что энергосистема страны серьезно повреждена и не имеет достаточного резерва. При этом самая сложная ситуация сейчас в крупных городах и прифронтовых регионах, а пиковые отключения прогнозируются зимой и летом. А потому актуальность покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) продолжает оставаться высокой – особенно для тех украинцев, которые живут в многоквартирных домах и не могут поставить себе генератор. Впрочем, для многих становится проблемой выбор такого устройства – ведь часто непонятно, какой мощности брать прибор. А от этого зависит и его цена.

Тем не менее, решение есть – распространяемый в соцсетях калькулятор для зарядных станций. Чтобы им воспользоваться, нужно:

выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 10 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт, 3 часа;

ноутбук на 60 Вт, 3 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2 660 Вт*ч;

рабочая мощность – около 180 Вт.

В то же время, следует помнить: калькулятор предназначен только для приблизительных расчетов. А для более корректного вычисления необходимой мощности прибора следует учитывать параметры конкретных устройств, которые будут подключаться к зарядной станции.

Летом ожидаются сильные отключения

В свою очередь, по словами директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, перебои со светом могут возникать в любой момент как минимум в течение нескольких следующих лет. Главная причина – физическое истощение инфраструктуры, передает Telegraf.

Дело, отмечается, в том, что ныне в Украине повреждены не только электростанции, но и распределительные сети, трансформаторы и узлы, от которых зависит снабжение для сотен тысяч потребителей. В то же время, резервных мощностей часто просто нет.

Вместе с тем, отметил Харченко, нагрузка на энергосистему резко возрастает не только зимой, но и в июле-августе – из-за жары и массового использования кондиционеров. А потому, по его словам, в это время графики отключений могут становиться жестче и продолжительнее.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за апрель украинцы заплатят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

