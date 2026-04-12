Какой тариф на свет действует с 1 апреля 2026 года: украинцам рассказали, сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

За апрель украинцы заплатят за электроэнергию по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произошло.

В то же время следует помнить: текущий тариф зафиксирован соответствующим решением Кабмина. По нему, до 30 апреля 2026 года в Украине действует механизм возложения специальных обязанностей ПСО – когда государство обязывает участников рынка продавать электроэнергию на специальных условиях для:

обеспечения доступных цен;

энергетической безопасности и стабильности.

Вместе с тем, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения – а потому, есть основания полагать, что с 1 мая электроэнергию украинцам будут подавать по текущему тарифу. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Странное будет решение поднять тариф на электроэнергию при условии ее отключения. Если люди недополучают как минимум треть электричества, то как мы еще будем поднимать на нее тариф? Это было бы очень неудачное решение", – отметила премьер.

Что будет с тарифом на газ

Также 30 апреля заканчивается действие тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаза", который определяет стоимость цены на газ в 7,96 грн/кубометр. И пока что о продлении этого срока не сообщалось.

И хотя в правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, в более отдаленной перспективе повышение цен, похоже, неотвратимо.

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что хотя во время военного положения в Украине действует соответствующий мораторий, и в правительстве, и в "Нафтогазе" понимают, что в мирное время удерживать текущую цену не удастся. Кроме того, о необходимости нового тарифа говорят и международные партнеры Украины – в частности, МВФ.

А потому, по данным наших источников, подготовка к установлению новой цены на газ для украинцев уже началась. Однако, подчеркивается, важно понимать:

сейчас все находится на этапе подготовки к подготовке;

то есть, готовится не само решение как таковое – а, по сути, его основа.

"В частности, проводятся расчеты того, какой именно тариф "потянут" украинцы. То есть, по сути, оценивается платежеспособность людей. Ведь если просто установить высокую – но экономически оправданную цену – можно не только не получить желаемого дохода, но и потерять тот, что уже есть. Поскольку люди могут просто перестать платить", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

