Отключение света зимой: список вещей, которые украинцам стоит купить уже сейчас

В связи с риском новых атак на энергетическую инфраструктуру украинцам следует уже сейчас подготовиться к возможной сложной зиме 2026 года, заранее приобретя источники резервного питания, автономное освещение, теплую одежду, запасы воды и продуктов. Раннее подготовка поможет избежать ажиотажа, дефицита товаров и значительного подорожания в преддверии отопительного сезона.

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OBOZ.UA составил список товаров, которые могут пригодиться во время зимних отключений света. Помимо источников резервного питания, стоит позаботиться о запасах воды, продуктах длительного хранения, теплой одежде, средствах гигиены и всем необходимом для автономного приготовления пищи.

Резервное питание – главная покупка перед зимой

Одной из самых важных покупок остается портативная зарядная станция. Именно она позволяет поддерживать работу самых необходимых устройств — мобильных телефонов, ноутбуков, роутеров, освещения и другой маломощной техники в течение нескольких часов или даже дольше, в зависимости от модели.

Не менее важно иметь дома мощный павербанк. Предпочтение стоит отдавать моделям большой емкости с поддержкой быстрой зарядки и возможностью заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки или другую портативную технику. Если позволяет бюджет, полезным приобретением также станет аккумуляторная система или генератор, которые обеспечат более длительную автономную работу дома во время длительных отключений электроэнергии.

Освещение без свечей

Безопасное автономное освещение — один из ключевых элементов подготовки к отключениям электроэнергии. Лучшим вариантом считаются LED-лампы со встроенными аккумуляторами. Они могут работать несколько часов после отключения света и значительно безопаснее обычных свечей. Также стоит приобрести:

компактные фонарики с несколькими режимами работы;

запас батареек;

кемпинговые или портативные лампы;

гирлянды на батарейках, которые можно использовать в качестве дополнительного источника освещения;

энергосберегающие LED-лампы, которые помогают экономить электроэнергию и после восстановления электроснабжения.

Позаботьтесь о тепле

Во время длительных отключений температура в квартирах может быстро снижаться, особенно в многоэтажных домах. Поэтому украинцам следует заранее подготовить:

теплые одеяла;

пледы;

спальные мешки;

термобелье;

теплую домашнюю одежду;

химические грелки для рук и ног;

термоодеяла.

В случае длительного отключения электричества рекомендуется находиться всей семьей в одной комнате, чтобы легче поддерживать комфортную температуру. Кроме того, желательно проверить герметичность окон и, по возможности, утеплить щели.

Запас продуктов и воды

Особое внимание следует уделить запасам еды и питьевой воды. Желательно иметь дома запас питьевой воды как минимум на три-четыре суток. Ориентировочный минимум — около трех литров на человека в день. Отдельно желательно сделать запас технической воды для гигиены – примерно 12 литров на человека в сутки.

Не следует забывать и о воде для домашних животных. В домашние запасы стоит включить продукты, которые могут длительное время храниться без холодильника:

крупы;

макаронные изделия;

бобовые;

мясные и рыбные консервы;

овощные консервы;

сублимированные каши и супы;

сухари и хлебцы;

хлопья;

сухое молоко;

сахар;

соль;

мед;

шоколад;

печенье;

крекеры;

энергетические батончики;

орехи;

семечки;

сухофрукты;

сгущенное молоко;

чай, кофе и соки.

Средства гигиены также важны

Во время длительных перебоев возможны проблемы не только со светом, но и с водоснабжением. Именно поэтому желательно заранее приобрести влажные салфетки, сухой шампунь, средства для "сухого душа", антисептики и, по возможности, портативный душ.

Если возникнут перебои с канализацией, могут понадобиться прочные мешки для мусора и наполнитель для кошачьего туалета, который хорошо поглощает неприятные запахи. Также одной из самых полезных покупок может стать туристическая газовая плита со сменными баллонами.

Она позволяет приготовить горячую пищу даже при полном отсутствии электроэнергии. Один стандартный газовый баллон обычно обеспечивает около часа непрерывной работы горелки, чего достаточно для приготовления нескольких блюд или кипячения воды.

Покупать все необходимое лучше до наступления холодов, в периоды массовых отключений спрос на зарядные станции, powerbankи, генераторы и другие товары резко возрастает, из-за чего они могут быстро исчезать из продажи или существенно дорожать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по расчетам энергетических экспертов, этой зимой Украина может рассчитывать примерно на 18 ГВт доступной мощности, что соответствует среднему уровню потребления электроэнергии при умеренно холодной погоде. В то же время даже при таком сценарии стабильное электроснабжение будет зависеть прежде всего от российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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