Останутся не все: чат-бот объяснил, как не потерять работу из-за ИИ

Чат-бот ChatGPT описал навыки и умения, которые помогут людям не потерять работу в эпоху искусственного интеллекта. Генеративная модель заверила, что ИИ "не отбирает работу", но признала: те, кто не успевает адаптироваться к новой цифровой реальности, рискуют остаться за бортом рынка труда.

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Такой вывод ChatGPT выдал в ответ на вопрос OBOZ.UA о том, как украинцам сохранить свои рабочие места в условиях повсеместной автоматизации. Основной совет ИИ – "не соревноваться с машиной, а научиться ею управлять".

Люди, которые понимают принципы работы искусственного интеллекта и умеют интегрировать его в свою деятельность, заменяют десятки других работников, утверждает модель. "Тот, кто даже не пробует, рискует оказаться среди устаревших", – отметил чат-бот, приведя в качестве положительного примера бухгалтера, который автоматизирует рутину в Excel или через ChatGPT, вместо того чтобы вручную вводить данные.

Еще одним важным фактором, по мнению ИИ, является ориентация на то, что пока не поддается автоматизации. Среди таких навыков ChatGPT перечисляет:

критическое мышление;

эмоциональный интеллект и принятие этических решений;

инновации;

управление людьми и коммуникация в сложных условиях.

"Именно эти сферы остаются исключительной компетенцией человека", – считает языковая модель. Также ИИ утверждает, что не сможет заменить "доверие, харизму, влияние и лидерство". По мнению ChatGPT, именно эти черты формируют новые и обновленные профессии:

менторов;

фасилитаторов;

организаторов;

психологов;

лидеров изменений.

Также чат-бот советует переходить от выполнения задач к созданию ценности. "Те, кто мыслит системно, учитывает контекст и аудиторию, а также предлагает целостные решения, остаются в профессиональной игре дольше", – отмечает ChatGPT.

По его данным, еще одним критическим фактором для работников-людей становится многофункциональность. "Мир ускоряется, и специалисты, которые сочетают различные навыки, – например, дизайнер с базовым пониманием программирования или UX – оказываются значительно более конкурентными", – советует чат-бот.

А лучшей защитой от потери работы чат-бот называет постоянное обучение. По его словам, знания устаревают быстрее, чем кажется, поэтому стоит сделать привычкой освоение новых инструментов. "Не держись за старые инструменты – будь первым, кто осваивает новые", – говорится в ответе модели.

ИИ и рынок труда: какие прогнозы дают аналитики-люди

Мир, действительно, ждут изменения на рынке труда под влиянием искусственного интеллекта. Однако аналитики поставили под сомнение утверждение, что ИИ сможет "забрать у людей работу".

Искусственный интеллект может сделать людей еще более ценными, но им все равно нужно будет быстро адаптироваться к новой реальности. Такие выводы содержатся в исследовании "Global AI Barometer", который провел британский PwC, проанализировав миллиард вакансий и тысячи финансовых отчетов компаний на шести континентах, пишет The Economic Times.

По данным PwC, темпы роста зарплат в отраслях, на которые ИИ оказывает ощутимое влияние, уже ускорились в 2-3 раза. И это касается даже тех направлений, где ИИ перебрал на себя львиную часть линейных задач. Дело в том, что теперь работники, которые управляют искусственным интеллектом, получают больше, а производительность выросла в четыре раза. Специалисты, которые быстро осваивают технологии, имеют на 56% более высокую заработную плату по сравнению с другими коллегами.

Так как ИИ постоянно предлагает новые инструменты, меняются и ожидания работодателей. Бизнес стает все более требовательным к навыками сотрудников, а вот дипломы о высшем образовании имеют все меньше значения.

Как и ChatGPT, глобальный директор PwC по ИИ Джо Аткинсон рекомендует сосредоточиться на самообразовании. В частности, он советует получить доступ к моделям искусственного интеллекта, понять их оперативную инженерию и учиться в режиме реального времени.

"Сейчас еще больше возросла важность так называемого ярлыкового мышления. Вы не должны помнить или знать все, но критически важно понимать, где и как эту информацию лучше всего искать", – отмечается в материалах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее искусственный интеллект назвал профессии, которые исчезнут в Украине в ближайшее время. Среди них есть одни из самых популярных.

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