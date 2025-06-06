Искусственный интеллект назвал профессии, которые исчезнут в Украине в ближайшее время: среди них есть одни из самых популярных

Генеративные чат-боты с искусственным интеллектом прогнозируют исчезновение в Украине таких профессий, как операторы колл-центров, кассиры, бухгалтеры, переводчики и даже водители. При этом прогнозы от разных чат-ботов могут отличаться.

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Чаще всего в ответ на вопрос о будущем рынка труда в Украине чат-боты называют переводчиков и бухгалтеров, которые выполняют простые или рутинные операции. Современные инструменты уже способны не только переводить тексты, но и обеспечивать устный перевод в режиме реального времени.

Что касается бухгалтерии - программы на базе ИИ могут автоматизировать элементарные операции. Однако специалисты в Украине должны глубоко понимать специфику банковского мониторинга, взаимодействия с налоговыми органами и правовыми аспектами, поэтому о полной замене человека речь пока не идет.

Реже всего ИИ прогнозирует исчезновение профессий водителей и складских работников, хотя автоматизация постепенно охватывает и эти сферы.

Gemini назвал такие профессии, которые, вероятно, исчезнут или значительно трансформируются в Украине из-за развития искусственного интеллекта:

Операторы ввода данных/офисные работники с рутинными задачами

работники с рутинными задачами Кассиры и продавцы в розничной торговле

в розничной торговле Водители (дальнобойщики, таксисты, курьеры)

(дальнобойщики, таксисты, курьеры) Устные и письменные переводчики (рутинные переводы):

(рутинные переводы): Некоторые специалисты по обработке информации / аналитики (с рутинными задачами)

"Важно отметить, что часто ИИ не полностью уничтожает профессию, а трансформирует ее, требуя от работников новых навыков и фокуса на более сложных, креативных или эмоциональных задачах", - говорится в ответе ИИ.

Свой вариант в ответ на запрос также сформировал и Deepseek. В перечень попали:

Операторы call-центров/обслуживания клиентов

клиентов Бухгалтеры и финансовые ассистенты

и финансовые ассистенты Переводчики (технические и простые тексты)

(технические и простые тексты) Рабочие на складах и логистике

и логистике Аналитики данных (низкого уровня)

"Возрастет спрос на специалистов с глубокой аналитикой и интерпретацией результатов", – добавил Deepseek.

ChatGPT спрогнозировал исчезновение таких профессий в Украине:

Операторы колл-центров (вроде бы с их работой способен справиться искусственный интеллект);

(вроде бы с их работой способен справиться искусственный интеллект); Кассиры в супермаркетах (их вытеснит не искусственный интеллект, а автоматизированные кассы)

(их вытеснит не искусственный интеллект, а автоматизированные кассы) Переводчики общего профиля (их заменят автоматические переводчики)

(их заменят автоматические переводчики) Бухгалтера начального уровня (программы на базе ИИ автоматизируют учет)

(программы на базе ИИ автоматизируют учет) Контент-менеджеры (шаблонные задачи выполняются нейросетью).

"Совсем исчезнут эти профессии не сразу, но требования к ним изменятся", - говорится в пояснении ChatGPT. Некоторые профессии с высокой вероятностью либо исчезнут, либо существенно трансформируются в течение ближайших 5-10 лет, добавляет ИИ.

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