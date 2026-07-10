Ощадбанк будет списывать с клиентов 150 грн ежемесячно: за что придется платить
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Клиенты государственного Ощадбанка могут столкнуться с неожиданным уменьшением остатка на счете. Неожиданное ежемесячное списание ждет тех, кто длительное время не пользовался своей картой – в банке действует комиссия за обслуживание неактивных карточных счетов.
Об этом говорится в правилах банка. Отмечается, что "Ощадбанк" имеет право взимать комиссию в размере 150 гривен ежемесячно после года полной бездеятельности счета.
Когда счет становится неактивным
Согласно действующим правилам банка, карточный счет считается неактивным, если в течение 12 месяцев подряд по нему не осуществлялось никаких операций по зачислению или списанию средств.
Если на балансе менее 150 гривен
- Банк спишет только тот остаток, который есть на карте (например, последние 20 или 50 гривен).
- Поэтому клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.
Как защититься от списаний
- Осуществлять мелкие транзакции.
Эксперты советуют осуществлять любые платежи, например, раз в несколько месяцев пополнять мобильный телефон или оплачивать коммунальные услуги через "Ощад 24/7".
- Рассчитываться в магазинах
Совершать покупки картой в торговой сети не реже одного раза в шесть месяцев.
- Открыть вклад
Оформить онлайн-депозит через мобильное приложение или веб-банкинг.
- Официально закрыть счет, если он больше не нужен.
Как правильно закрыть карту
Просто заблокировать карту в мобильном приложении или выбросить пластик – недостаточно, поскольку сам счет в системе остается открытым и на него будет продолжать начисляться комиссия. Для полного закрытия необходимо:
- лично обратиться в любое ближайшее отделение Ощадбанка;
- подать официальное заявление о закрытии карточного счета;
- снять через кассу или перевести на другую карту остаток средств (если они есть).
Как уже сообщал OBOZ.UA, привычка автоматически забирать или оставлять бумажные квитанции после снятия наличных может привести к потере средств из-за действий мошенников. Поэтому эксперты советуют не распечатывать чек в банкомате или же забирать его с собой и надежно хранить.
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