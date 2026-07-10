Ощадбанк будет списывать с клиентов 150 грн ежемесячно: за что придется платить

Клиенты государственного Ощадбанка могут столкнуться с неожиданным уменьшением остатка на счете. Неожиданное ежемесячное списание ждет тех, кто длительное время не пользовался своей картой – в банке действует комиссия за обслуживание неактивных карточных счетов.

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Об этом говорится в правилах банка. Отмечается, что "Ощадбанк" имеет право взимать комиссию в размере 150 гривен ежемесячно после года полной бездеятельности счета.

Когда счет становится неактивным

Согласно действующим правилам банка, карточный счет считается неактивным, если в течение 12 месяцев подряд по нему не осуществлялось никаких операций по зачислению или списанию средств.

Важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств и не продлевают активность счета.

Если на балансе менее 150 гривен

Банк спишет только тот остаток, который есть на карте (например, последние 20 или 50 гривен).

(например, последние 20 или 50 гривен). Поэтому клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как защититься от списаний

Осуществлять мелкие транзакции.

Эксперты советуют осуществлять любые платежи, например, раз в несколько месяцев пополнять мобильный телефон или оплачивать коммунальные услуги через "Ощад 24/7".

Рассчитываться в магазинах

Совершать покупки картой в торговой сети не реже одного раза в шесть месяцев.

Открыть вклад

Оформить онлайн-депозит через мобильное приложение или веб-банкинг.

Официально закрыть счет, если он больше не нужен.

Как правильно закрыть карту

Просто заблокировать карту в мобильном приложении или выбросить пластик – недостаточно, поскольку сам счет в системе остается открытым и на него будет продолжать начисляться комиссия. Для полного закрытия необходимо:

лично обратиться в любое ближайшее отделение Ощадбанка;

подать официальное заявление о закрытии карточного счета;

снять через кассу или перевести на другую карту остаток средств (если они есть).

Как уже сообщал OBOZ.UA, привычка автоматически забирать или оставлять бумажные квитанции после снятия наличных может привести к потере средств из-за действий мошенников. Поэтому эксперты советуют не распечатывать чек в банкомате или же забирать его с собой и надежно хранить.

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