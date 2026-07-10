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Ощадбанк будет списывать с клиентов 150 грн ежемесячно: за что придется платить

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
6,7 т.
Иллюстративное фото, женщина за ноутбуком
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Клиенты государственного Ощадбанка могут столкнуться с неожиданным уменьшением остатка на счете. Неожиданное ежемесячное списание ждет тех, кто длительное время не пользовался своей картой – в банке действует комиссия за обслуживание неактивных карточных счетов.

Об этом говорится в правилах банка. Отмечается, что "Ощадбанк" имеет право взимать комиссию в размере 150 гривен ежемесячно после года полной бездеятельности счета.

Когда счет становится неактивным

Согласно действующим правилам банка, карточный счет считается неактивным, если в течение 12 месяцев подряд по нему не осуществлялось никаких операций по зачислению или списанию средств.

Важно помнить: автоматическое списание банковских комиссий, а также внутренние переводы между основной и виртуальной картой не считаются движением средств и не продлевают активность счета.

Если на балансе менее 150 гривен

  • Банк спишет только тот остаток, который есть на карте (например, последние 20 или 50 гривен).
  • Поэтому клиент не окажется в минусе, поскольку задолженность по этой комиссии в кредит не накапливается, а значит, банковский долг из-за этого не возникнет.

Как защититься от списаний

  • Осуществлять мелкие транзакции.

Эксперты советуют осуществлять любые платежи, например, раз в несколько месяцев пополнять мобильный телефон или оплачивать коммунальные услуги через "Ощад 24/7".

  • Рассчитываться в магазинах

Совершать покупки картой в торговой сети не реже одного раза в шесть месяцев.

  • Открыть вклад

Оформить онлайн-депозит через мобильное приложение или веб-банкинг.

  • Официально закрыть счет, если он больше не нужен.

Как правильно закрыть карту

Просто заблокировать карту в мобильном приложении или выбросить пластик – недостаточно, поскольку сам счет в системе остается открытым и на него будет продолжать начисляться комиссия. Для полного закрытия необходимо:

  • лично обратиться в любое ближайшее отделение Ощадбанка;
  • подать официальное заявление о закрытии карточного счета;
  • снять через кассу или перевести на другую карту остаток средств (если они есть).

Как уже сообщал OBOZ.UA, привычка автоматически забирать или оставлять бумажные квитанции после снятия наличных может привести к потере средств из-за действий мошенников. Поэтому эксперты советуют не распечатывать чек в банкомате или же забирать его с собой и надежно хранить.

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