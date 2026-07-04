Почему не стоит распечатывать чек в банкоматах: эксперты указали на важную деталь

Привычка автоматически забирать или оставлять бумажные квитанции после снятия наличных может привести к потере средств из-за действий мошенников. Поэтому эксперты советуют не распечатывать чек в банкомате или же забирать его с собой и надежно хранить.

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Об этом говорится в публикации click. Несмотря на стремительное развитие безналичных расчетов, снятие наличных через банкоматы остается востребованной операцией среди миллионов граждан. Однако эксперты по финансовой безопасности и банковские учреждения призывают пользователей изменить свои привычки и отказаться от печати бумажных чеков после завершения транзакций.

Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности. По их словам, обычная квитанция может стать ключом для получения доступа к счету клиента.

Почему бумажный чек опасен?

Большинство клиентов распечатывают квитанции автоматически и часто выбрасывают их в мусорный бак возле банкомата или оставляют без присмотра. Однако этот документ содержит конфиденциальную информацию:

текущий доступный баланс счета;

частично скрытый номер платежной карты;

технические данные о транзакции.

В случае попадания этих данных в руки злоумышленников они могут быть использованы для схем социальной инженерии. В частности, располагая информацией о точном балансе и последних операциях, мошенники под видом "службы безопасности банка" легко входят в доверие к гражданам во время телефонных звонков, чтобы узнать остальные персональные данные и похитить деньги.

Эксперты рекомендуют проверять состояние счета исключительно на экране устройства или через мобильные приложения банков. Если же бумажный чек необходим для отчетности, его нужно забирать с собой и утилизировать так, чтобы посторонние лица не могли восстановить текст.

Как обезопасить себя у банкомата: рекомендации специалистов

Для минимизации рисков потери средств при использовании банкоматов эксперты советуют соблюдать четыре основных правила:

Осмотр устройства: перед использованием банкомата проверьте карточный приемник и клавиатуру на наличие посторонних накладок или подозрительных устройств (признаков скимминга). Защита PIN-кода: Всегда прикрывайте клавиатуру рукой или кошельком при вводе кода, чтобы предотвратить его фиксацию скрытыми микрокамерами. Игнорирование посторонней помощи: не привлекайте третьих лиц к проведению операций, даже если они кажутся искренними в своём желании помочь. Действия при блокировке карты: Если банкомат задержал карту или списал средства, но не выдал их, не отходите от устройства. Немедленно свяжитесь с банком по официальному телефону, указанному на горячей линии, и заблокируйте карту.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в ПриватБанке произошел масштабный сбой. Днем 5 июня некоторое время клиенты не могли авторизоваться ни на сайте, ни в мобильном банкинге.

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