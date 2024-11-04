Раздачу "тысячи от Зеленского" планируют изменить: получат ли выплаты те, кого нет в Дії

С 1 декабря 2024 года украинцы смогут получить обещанную 1000 грн через отделение "Укрпочты", что позволит многим гражданам без доступа к Дії воспользоваться программой єПідтримка. Средства можно будет потратить на коммунальные услуги, лекарства, книги, мобильную связь или поддержку армии.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики в комментарии одному из СМИ. Процедура позволит получить денежную помощь без сложной регистрации или электронного доступа, достаточно будет иметь документ, удостоверяющий личность.

По предварительным данным, "Укрпочта" подготовит все отделения для обслуживания заявителей, что значительно облегчит процесс выплат для социально уязвимых категорий населения. Следует отметить, что выплата в 1000 грн доступна как для взрослых, так и для детей. Один родитель сможет подать заявку на получение помощи для своих детей, получив средства на свое имя. Это упрощает процесс для семей, у которых нет возможности подавать заявки отдельно для каждого ребенка.

Запущенная по инициативе президента Украины, новая программа єПідтримка призвана поддержать граждан в зимний период. В отличие от предыдущих выплат, которые предоставлялись во время пандемии COVID-19 и начала полномасштабного вторжения, эта программа будет доступна более широкому кругу украинцев, независимо от доступа к цифровым платформам. Денежные средства будут поступать без дополнительных налогов, что позволит украинцам максимально эффективно их использовать.

Программа будет действовать в течение зимних месяцев, а граждане смогут подать заявку на получение выплаты с декабря 2024 по февраль 2025 года. В случае получения денег через Дію выплата будет поступать на специальную карточку "Национальный кэшбек", которая позволяет использовать средства на:

оплата коммунальных услуг – это позволит гражданам частично возместить расходы на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги;

– это позволит гражданам частично возместить расходы на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги; приобретение лекарств – важная составляющая для пожилых людей и нуждающихся в медикаментах;

– важная составляющая для пожилых людей и нуждающихся в медикаментах; книги и культурные мероприятия – возможность приобрести украинскую литературу или посетить культурные события;

– возможность приобрести украинскую литературу или посетить культурные события; мобильная связь – оплата услуг мобильного оператора для поддержания связи;

– оплата услуг мобильного оператора для поддержания связи; поддержка украинских производителей – средства можно использовать на товары украинского производства, что поддержит отечественную экономику;

– средства можно использовать на товары украинского производства, что поддержит отечественную экономику; донаты в поддержку ВСУ – часть денег может быть направлена на поддержку армии, что делает программу еще более патриотической.

Денежные средства будут доступны для использования в течение 2025 года, что позволит гражданам самостоятельно распределить расходы в зависимости от потребностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники воспользовались решением украинских властей выплатить гражданам по 1000 гривен финансовой поддержки. Они начали распространять в интернете фейковые сообщения, чтобы получить доступ к банковским счетам украинцев.

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