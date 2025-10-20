"Они должны работать круглосуточно": украинцам рассказали, будет ли связь во время блэкаутов

В Украине связь во время блэкаутов будет работать, но с ограничениями – все зависит от запасов топлива, состояния генераторов и нагрузки на сеть. Фиксированный интернет будет более стабильным, а мобильным стоит пользоваться экономно, чтобы поддержать энергетический и коммуникационный фронт.

Об этом рассказала глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастот и почтовых услуг, Лилия Мален. По ее словам, еще с 2023 года регулятор проверяет, насколько мобильные операторы готовы к возможным блэкаутам .

Во время таких проверок оценивают все – от наличия генераторов и запасов топлива до количества мобильных бригад, которые должны обслуживать базовые станции в чрезвычайных условиях. "Легче всего – закупить технику или генераторы. Но всегда упираемся в людей. Потому что их надо перемещать, они должны работать круглосуточно, а с передвижением по стране во время атак и отключений свои трудности", – отметила она.

Операторы, по ее словам, действительно инвестируют значительные средства в оборудование, аккумуляторы, резервные станции, но связь без электричества не может работать бесконечно. Базовые станции мобильной связи оснащены аккумуляторами, которые обеспечивают работу только на определенное время. Затем эти батареи нужно перезаряжать, а дизельные генераторы – останавливать, охлаждать и заправлять.

"Это нельзя воспринимать как панацею. Генераторы помогают, но их работа ограничена. Если произошла авария или топливо закончилось – связь временно исчезает", – объяснила Мальон. Поэтому даже при наличии резервных источников питания полное покрытие связи во время масштабных отключений невозможно.

В то же время фиксированная (проводная) связь имеет более высокую стабильность. Если у пользователя дома есть Wi-Fi роутер, его можно подключить к павербанку или другому источнику питания и продолжать пользоваться сетью. Таким образом, домашний интернет часто "продолжительнее" мобильного во время полных отключений электричества.

Глава регулятора призвала украинцев разумно пользоваться мобильной связью во время блэкаутов, ведь перегрузка сети приводит к более быстрой разрядке аккумуляторов и расходу топлива. "Не смотрите тяжелый контент онлайн, не грузите большие файлы, используйте облегченные версии приложений. Загрузите все нужное заранее, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на сеть", посоветовала Мальон.

Во время блэкаутов связь выполняет прежде всего экстренную функцию – она нужна для спасения жизни, а не для развлечений. Поэтому главная задача каждого пользователя – помочь системе оставаться устойчивой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине после российских атак действуют аварийные отключения, поэтому часть потребителей остается без электричества, тогда как другие подключены к неповрежденным линиям. Объекты критической инфраструктуры, такие как больницы или военные части, не отключаются, поэтому свет сохраняется и в жилых домах, подключенных к тем же сетям.

