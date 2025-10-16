Почему у соседа есть свет, а у меня – нет: энергетики объяснили, кому не отключают электроэнергию

В Украине после российских атак действуют аварийные отключения, поэтому часть потребителей остается без электричества, тогда как другие подключены к неповрежденным линиям. Объекты критической инфраструктуры, например больницы или военные части, не отключаются, поэтому свет сохраняется и в жилых домах, подключенных к тем же сетям.

О том, почему в одних есть свет, а в других отсутствует объяснило Минэнерго. По данным энергетических компаний, в результате недавних ракетных и дроновых атак повреждена часть распределительных сетей.

Именно поэтому некоторые районы оказались без электроэнергии – там действуют аварийные отключения, которые проводятся не по графику, а для предотвращения перегрузки системы или из-за прямых разрушений линий. При этом рядом могут оставаться дома, подключенные к другим энергетическим узлам, которые не пострадали.

То есть даже в пределах одной улицы ситуация может кардинально отличаться: одна часть получает питание с поврежденной линии, другая – с резервной или с другой подстанции, оставшейся в работе. Энергетики объясняют, что распределение электроэнергии происходит по сложной системе подстанций, трансформаторов и линий. Поэтому внешняя близость домов не означает, что они питаются из одного источника.

Кому не отключают свет

Есть категории потребителей, которые не подлежат плановым или аварийным отключениям. Это прежде всего объекты критической инфраструктуры, к которым относятся:

больницы, где бесперебойное электроснабжение является вопросом жизни и смерти;

водоканалы и теплоснабжающие предприятия, обеспечивающие города базовыми услугами;

военные части, объекты связи, органы власти и безопасности.

Если к той же линии, питающей такие критические объекты, подключены жилые дома, то электроэнергия будет и в них. Именно поэтому порой кажется, что "кому-то повезло", хотя на самом деле речь идет о технической особенности энергосетей.

Графики почасовых отключений, а также перечень населенных пунктов или районов, где они применяются, утверждают областные военные администрации (ОВА). В то же время перечень критической инфраструктуры определяет Кабинет Министров Украины.

Таким образом, энергокомпании выполняют техническую часть – проводят переключение, резервирование, ремонт и восстановление поставок, но решение о приоритетах принимаются на уровне государства. "Мы понимаем трудности, вызванные обстрелами со стороны россиян, и благодарим украинцев за терпение и поддержку. Каждый из нас приближает восстановление энергосистемы своей устойчивостью и пониманием ситуации", – отметили в Минэнерго.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия за неделю трижды массированно атаковала газовую инфраструктуру Украины, в частности объекты "Нафтогаза" в Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Цель врага – оставить страну без газа и тепла зимой. Однако отмечается, что все поврежденные объекты будут восстановлены.

