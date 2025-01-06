"Специальные" пенсии в десятки тысяч снизят не всем: кто в Украине продолжит получать всю сумму

Ограничение на "специальные" пенсии, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (сейчас это 23 610 грн, размер прожиточного минимума – 2 361 грн) не будет распространяться на некоторых украинцев. В частности, тех, кто сейчас воюет на фронте. Такие лица продолжат получать полные пенсии, даже если их размер превышает установленные лимиты.

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Об этом сообщили на Правительственном портале. Там отметили: также спецпенсии не будут ограничиваться для лиц, которые принимали участие в защите Украины от агрессии России, начиная с 2014 года.

Кроме того, согласно соответствующему постановлению Кабмина, также не будут снижать пенсии, выдаваемые в случае потери кормильца, назначенных членам семьи погибших (умерших, пропавших без вести).

В целом же, отмечается, ограничивающие коэффициенты позволят снизить огромную разницу между общими и "специальными" пенсиями. Ведь в то время, как выплаты многих пенсионеров не достигают и 5 тыс. грн, есть те, кто получает десятки, а то и сотни тысяч. Это силовики, судьи, прокуроры. Они выходят на пенсию еще в молодом возрасте, поэтому их количество растет вместе с расходами на содержание. Только в 2024 году на "специальные" пенсии потратили почти 120 млрд грн.

"Ввиду того, что пенсионная система должна обеспечить выплату пенсий всем без исключения украинцам в условиях очень ограниченного из-за войны финансового ресурса, Законом "О государственном бюджете на 2025 год" была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или больше раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. ... Ограничения не будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии России, начиная с 2014 года", – рассказали на Правительственном портале.

"Специальные" пенсии в Украине снизили в 10 раз

В целом же, согласно поставновлению Кабмина, ограничение "спецпенсий" будет действовать в 2025 году – однако только в период военного положения. Т.е., если в текущем году оно будет отменено, действие постановления, вероятно, также будет прекращено – и размер спецпенсий, не исключено, будет возвращен на прежний уровень.

Пока же, согласно документу, для части пенсий размером от 10 до 11 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, коэффициент составляет 0,5. Кроме того:

для пенсий от 11 до 13 прожиточных минимумов – 0,4;

от 13 до 17 – 0,3;

от 17 до 21 – 0,2;

21 и выше – 0,1.

Таким образом, выплаты размером от 23 610 до 25 971 грн будут сокращены в 2 раза. А превышающие, в частности, 49 581 грн, сразу в 10 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал произвести перерасчет задним числом.

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