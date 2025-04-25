Страна ЕС изменит условия помощи украинцам: что должны знать беженцы

Семьи из Закарпатья стали подлинным вызовом для системы социальной поддержки Австрии. Из - за наплыва украинцев из этого региона власти страны изменили условия предоставления соцпомощи и анонсировали жесткие меры для сдерживания потока украинских беженцев.

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Об этом пишет местное издание Kosmo. Отмечается, что закарпатцы въезжают в Австрию как беженцы даже несмотря на то, что сам регион не внесен в список зон боевых действий.

"Многие из этих новоприбывших не разговаривают ни на украинском, ни на русском и часто неграмотны", - утверждает издание и передает беспокойство местных благотворительных организаций относительно возможного мошенничества с социальными выплатами.

Это связано с тем, что в настоящее время около 90% заявлений о предоставлении убежища в федеральной земле Зальцбург сейчас поступают именно от закарпатцев. Это создает организационные проблемы для школ, детских садов и муниципалитетов региона.

При этом беженцы со статусом временной защиты получают от австрийского правительства 180-250 евро на ребенка, а также дополнительную помощь по уходу за детьми. Но в отличие от других соискателей убежища, украинцы получают не только базовую поддержку, но и комплексную государственную помощь, включающую, в частности , жилищные субсидии и выплаты на семью.

Кроме того, координатор по предоставлению убежища в Зальцбурге Антон Хольцер жалуется на так называемый "беженский туризм". Он состоит в том, что семьи сначала получают социальную помощь во Франции или Испании, после чего переезжают в Австрию из-за более привлекательных условий.

Австрийское министерство по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Плакольм отметила, что в целом по отношению к украинским беженцам от войны пока нет подозрений. Однако она отметила необходимость предотвращения злоупотреблений, поэтому будет создана оперативная группа по предотвращению злоупотреблений соцвыплатами.

Кроме того, в дальнейшем срок оказания помощи семьям и уходу за ребенком в будущем будет продлеваться только на шесть месяцев, а не на год. А после 31 октября могут будут задействованы еще более строгие меры по сдерживанию миграции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинским беженцам в Эстонии перестанут помогать с оплатой аренды жилья и переводами. Оказание помощи будет прекращено с мая 2025 года. Первым в очереди станет столица страны, город Таллин, а дальше такая же участь постижет украинцев в остальных эстонских городах.

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