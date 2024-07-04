Одна из стран ЕС планирует повысить выплаты украинским беженцам: сколько денег дадут

В Чехии с августа планируют увеличить выплаты для украинских беженцев, в том числе на жилье, по истечении срока права на бесплатное временное проживание, которое будет стоить бюджету дополнительно до 1,6 миллиарда крон в год. В то же время чешская полиция проводит проверки мест обитания беженцев из- за роста случаев предоставления фиктивных данных.

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Об этом сообщает uamedia.eu. Правительство Чехии стремится мотивировать иностранцев с временной защитой искать жилье на рынке, и именно на это направлено новое постановление Министерства труда и социальных дел.

Текущие выплаты и их изменения

В настоящее время украинские беженцы получают выплаты, рассчитанные на основании расходов на жилье. Суммы этих выплат зависят от возраста беженцев, продолжительности их пребывания в Чехии и типа жилья:

6 000 крон (10 446 грн) в месяц для детей до 18 лет и беженцев, находящихся в Чехии менее 150 дней , в квартирах, зарегистрированных министерством как жилье для беженцев, и 4 800 крон (8 357 грн) для незарегистрированного жилья ;

до 18 лет и беженцев, находящихся в Чехии менее , в квартирах, зарегистрированных министерством как жилье для беженцев, и для других беженцев – это 3000 крон (5337 грн) в квартирах и 2400 (4178) крон в незарегистрированном жилье.

Министерство предлагает два варианта повышения выплат. А именно:

первый вариант: помощь начисляется максимум на трех человек, а учитываемые расходы составляют 8 000 (13 928 грн) и 5 000 крон (8 705 грн) в квартирах, зарегистрированных как жилье для беженцев, и 6 400 (11 142 грн) и 4000 крон (6964 грн) в незарегистрированных квартирах;

зарегистрированных как жилье для беженцев, и второй вариант: если пять человек проживают вместе, то сумма будет составлять 6000 (10446 грн) и 4000 крон, независимо от того, зарегистрировано или нет жилье.

Стоимость для государственного бюджета

Предложенные изменения имеют финансовые последствия для государственного бюджета Чехии. А именно:

первый вариант: дополнительные расходы составят 1,6 миллиарда крон в год;

второй вариант: дополнительные расходы составят 1,4 миллиарда крон в год. Отмена бесплатного временного жилья, напротив, сократит расходы на 1,92 миллиарда крон в год.

Проверки и контроль проживания беженцев

В связи с увеличением случаев предоставления фиктивных данных, чешская полиция приступила к проверке мест проживания украинских беженцев. Они обязывают украинцев, получивших временную защиту, предоставлять актуальную информацию о своем местожительстве. Ранее полиция ограничивалась проверкой документов по подлогу, но теперь правоохранители начали проводить фактические визиты по указанным адресам.

Если лицо не проживает по указанному адресу, данная информация считается ложной, что может привести к потере возможности получать финансовую поддержку от чешского государства. Неправдивая информация о месте жительства может иметь серьезные последствия, особенно ввиду того, что Чехия входит в топ-3 стран по количеству прибывших украинцев. Срок действия временной защиты для беженцев в Чехии продлен до 4 марта 2026 года, поэтому вопрос корректности данных чрезвычайно важен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2024 года правительство Польши вводит новые правила, регулирующие пребывание украинцев, включая обязанности немедленного получения PESEL и предъявления загранпаспорта. Также украинские беженцы продолжат получать финансовую помощь, а приютившие их польские граждане больше не будут получать выплат на содержание.

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