Одна из отраслей в Украине испытывает острый дефицит кадров: каких работников критически не хватает

Украинская HoReCa испытывает дефицит кадров и высокие расходы на электроэнергию и генераторы, что затрудняет работу заведений. Часть работников планирует сменить сферу из-за стресса и низкой оплаты, а работодатели борются с нехваткой персонала и повышенными затратами.

Об этом стало известно из результатов опроса одной из профильных платформ для поиска вакансий. По результатам опроса, для значительной части работников уровень дохода за последний год остался без изменений так ответили около 30-40% респондентов .

Еще 25% отметили незначительный рост зарплаты, а 17% сообщили о существенном повышении. Однако 11% опрошенных зафиксировали значительное уменьшение дохода, а 6% – незначительное сокращение. Отмечается, что это свидетельствует о неоднородности финансовой ситуации в сфере, ведь часть работников получила стимул к повышению, а другие почувствовали уменьшение заработка из-за сложных экономических условий и повышения расходов учреждений.

Длительные перебои с электро- и водоснабжением зимой 2025-2026 годов ощутимо усложнили работу в HoReCa – 55% респондентов отметили, что условия труда изменились. Чаще всего работники отмечали рост физической нагрузки из-за отключения света, холодные помещения и необходимость выполнять часть процессов вручную (52%). Еще 45% сообщили о повышенном уровне стресса и эмоционального напряжения из-за непредсказуемости ситуации.

Самым серьезным вызовом для бизнеса остаются кадровые проблемы – дефицит персонала почувствовали 82% опрошенных. Труднее всего найти поваров, их помощников, официантов, барменов и технический персонал. Также работодатели отмечают рост расходов на электроэнергию, генераторы и топливо (73%), нереалистичные зарплатные ожидания кандидатов (27%) и снижение среднего чека (27%).

Другие вызовы включали уменьшение количества клиентов или заказов(39%), нестабильный график работы(36%), ухудшение условий безопасности(30%) и снижение зарплаты(27%). В то же время некоторые работники отмечали положительные изменения, ведь 15% респондентов сообщили о более гибком графике, а 12% об увеличении нагрузки и частоты смен.

Часть работников HoReCa пока не определилась со своими карьерными планами, 31% респондентов ответили, что им сложно сказать, будут ли они оставаться в отрасли. 29% пока планируют остаться в сфере, 24% рассматривают переход в другую отрасль в течение одного-двух лет, а 16% планируют покинуть HoReCa уже в ближайшие шесть месяцев.

Среди основных причин смены работы работники чаще всего называли высокий уровень стресса и эмоционального истощения (46%) и низкий уровень оплаты труда (44%). Другие проблемы включают отсутствие возможностей для карьерного роста (29%), неудобный график (28%), плохие условия труда (25%) и напряженную атмосферу в коллективе (22%). Уровень удовлетворенности работой остается неоднозначным, 50% не могут оценить свой уровень удовлетворенности, 15% полностью недовольны, а 13% скорее недовольны.

Несмотря на экономические и энергетические трудности, большинство заведений продолжают работать – 64% работодателей сообщили об обычном режиме работы, 17% работают с ограничениями, а 9% были вынуждены временно прекратить деятельность. Основные причины закрытия связаны с повышением расходов на электроэнергию, аренду и необходимостью инвестировать в генераторы и автономное питание.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2026 году большинство украинских компаний планирует повышать зарплаты, в основном умеренно – на 11-20%, однако около 13% работодателей оставят доходы без изменений, а 4,7% признают возможность сокращений. Поэтому работники все еще испытывают высокий риск потери доходов, особенно в нестабильных сферах.

