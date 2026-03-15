Кризис на рынке труда продолжает разрастаться: бизнесы рассказали, стоит ли ждать повышения зарплат

В 2026 году большинство украинских компаний планирует повышать зарплаты, в основном умеренно – на 11-20%, однако около 13% работодателей оставят доходы без изменений, а 4,7% признают возможность сокращений. Поэтому работники все еще испытывают высокий риск потери доходов, особенно в нестабильных сферах, как производство, безопасность и страхование.

Об этом говорится в исследовании "Барометр рынка труда 2025. Прогнозы на 2026 год", проведенного компанией GRC.ua, пишут медиа. Согласно данным, 15% работников украинских компаний в 2025 году столкнулись с сокращением зарплат, что на 2% больше, чем годом ранее.

В то же время 61,6% работодателей в прошлом году ставили сохранение конкурентной оплаты труда среди приоритетов, поскольку дефицит кадров, сложность закрытия вакансий и высокие ожидания кандидатов заставляют компании удерживать действующие команды. В 2026 году большинство компаний планирует либо поддерживать текущий уровень зарплат, либо повышать их:

82,6% компаний планируют повышение зарплат, преимущественно в пределах 11-20%;

планируют повышение зарплат, преимущественно в пределах 28% компаний рассматривают символический рост менее чем на 10%;

рассматривают символический рост менее чем на Заметное увеличение доходов на уровне 21-30% ожидают лишь 4,7% организаций.

В то же время 12,7% компаний планируют оставить зарплаты без изменений, а 4,7% уже признают возможность сокращения выплат в 2026 году. Наибольший риск потерь доходов прогнозируется в таких сферах, как безопасность и охрана, производство и страхование – отраслях, остро реагирующих на изменения потребительского спроса и расходов.

Что касается бонусной составляющей дохода, более 79% работодателей не планируют ее менять по сравнению с 2025 годом. Среди тех, кто все же готов повышать премии, большинство планирует умеренное увеличение 11-20%, без резких финансовых скачков.

Бизнес пытается удержать людей, однако ограниченные финансовые ресурсы не позволяют делать значительные шаги в повышении доходов. В частности, работники все четче чувствуют, что риск потери зарплат и премий остается реальным.

