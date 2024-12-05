Одесса понесла убытки на более чем полмиллиарда гривен: дело мэра Труханова и 10 сообщников передали в суд

В суд передано дело преступной организации, которая нанесла Одессе убытки на 689 млн гривен. Среди 11 обвиняемых – действующий мэр Геннадий Труханов, ряд чиновников городского совета, руководитель предприятия и другие.

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Расследование проводили специалисты НАБУ и САП. На сайте Национального антикоррупционного бюро сообщается, что разоблачение преступной организации состоялось в октябре 2021 года. В августе 2023-го следствие по делу было завершено.

Злоумышленники разработали механизм незаконного завладения средствами местного бюджета, а также землей Одессы под застройку.

Из-за этого за 2016–2019 года местная громада потеряла по меньшей мере шесть участков общей площадью 15,9 га и 131 млн гривен (эту сумму должностные лица Одесской мэрии незаконно переплатили при покупке нежилой недвижимости на участке, который якобы планировали использовать для расширения кладбища).

Общий размер причиненного ущерба по результатам экспертизы – 689 млн гривен.

В рамках этой схемы землю громады передавали в аренду под застройку заранее определенным компаниям вне конкурса. Деньги, реальную рыночную стоимость права застройки, которые должна была получить громада, застройщики на основании "понятийных договоров" платили преступной организации.

Через подконтрольных лиц в Одесском городском совете преступная организация обеспечивала принятие "нужного" решения о передаче в аренду того или иного участка с правом застройки фактически бесплатно.

Злоумышленники строго соблюдали меры конспирации и информационной безопасности и даже принимали контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации производилась с применением полиграфа. У кандидатов спрашивали, не работают ли они на правоохранительные органы.

Участники преступной организации общались через средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали спецтехнику для снятия информации с электронных средств связи и так далее.

К преступной деятельности привлекли представителей правоохранительных органов и местных властей. Некоторым из них выдавали "взятки" в виде квартир в новостройках.

В НАБУ добавили: в июле 2023-го материалы по одному из участников преступления, экс-прокурору Одесской области, выделили в отдельное производство. Оно направлено в суд в сентябре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно городской глава Одессы Геннадий Труханов получил награду из рук военных. Национальная гвардия Украины объяснила, что не награждала политика. Награда, которую одна из бригад вручила мэру, не является официальной.

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