Труханов получил медаль 'За верность украинскому народу': в Нацгвардии опровергли награждение мэра Одессы. Фото и видео

Национальная гвардия Украины заявила, что не награждала городского главу Одессы Геннадия Труханова. Награда, которую одна из бригад вручила мэру, не является официальной наградой.

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Об этом НГУ сообщила на своей Facebook-странице. В сообщении отмечают, что инициатива по празднованию Труханова принадлежит исключительно "отдельным лицам из бригады".

Что касается отличия, которое вручили мэру Одессы, то оно не является ведомственным или государственным, и не имеет никакого отношения к государственным наградам.

"Национальная гвардия не награждала городского руководителя Одессы. Сегодня в социальных сетях появилась информация о награждении одесского городского головы отличием от одной из бригад Нацгвардии. Отмечаем, что это отличие не является официальной наградой, не является ведомственным или государственным отличием (медалью). Инициатива такого награждения принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады", – говорится в сообщении НГУ.

Отметим, что ранее в Telegram-канале одесской мэрии появилось сообщение о награждении мэра медалью "За верность украинскому народу".

Награду Труханову вручил заместитель командира бригады НГУ "Спартан" Андрей Косяченко во время заседания внеочередной сессии Одесского горсовета 25 октября 2024 года.

Косяченко при этом поблагодарил городского голову и всех одесситов за "постоянную поддержку и оказание финансовой помощи", отметив, что благодаря усилиям города удалось улучшить материально-техническое обеспечение бригады.

"От имени личного состава бригады "Спартан" и от меня лично хочу наградить вас медалью "За верность украинскому народу"", – сказал заместитель командира бригады.

В то же время в соцсетях гневно отреагировали на это событие.

Как сообщал OBOZ.UA, у городского головы Одессы Геннадия Труханова есть действующее гражданство Российской Федерации. Свой российский паспорт он "засветил" в преддверии вторжения РФ в Украину, когда оформлял по этому документу российскую банковскую карту. Доказательства тому привел волонтер и блогер Сергей Стерненко.

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