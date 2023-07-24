Игрушки времен СССР могут принести большие деьги: куклу 1950-х годов продают почти за 80 тыс. грн

Украинцы могут заработать большие деньги, продав старые игрушки времен СССР. Дело в том, некоторые из них представляют для коллекционеров большую ценность, а потому те готовы платить за такие вещи десятки тысяч гривен.

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К примеру, куклу 1950-х годов продают за 78 300 грн. Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity.

Такая цена, по словам автора объявления, обусловлена несколькими причинами. В частности, тем, что:

кукла является старинной;

все ее элементы – заводские.

Произведена игрушка была в Харькове в 1950-х годах. Материал – опилки.

Как уверяет автор объявления, кукла находится в новом состоянии. Реставрации не подвергалась.

"Девушка-красавица с 50-х годов. Во всем родном, даже бантики в прическе сохранились", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, другую куклу 1950-х годов также продают за огромные деньги. Продавец хочет получить за нее 65 000 грн.

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