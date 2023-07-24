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Игрушки времен СССР могут принести большие деьги: куклу 1950-х годов продают почти за 80 тыс. грн

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
495
Куклу 1950-х годов продают почти за 80 тыс. грн

Украинцы могут заработать большие деньги, продав старые игрушки времен СССР. Дело в том, некоторые из них представляют для коллекционеров большую ценность, а потому те готовы платить за такие вещи десятки тысяч гривен.

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К примеру, куклу 1950-х годов продают за 78 300 грн. Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity.

Украинцы могут заработать большие деньги, продав старые игрушки времен СССР

Такая цена, по словам автора объявления, обусловлена несколькими причинами. В частности, тем, что:

  • кукла является старинной;
  • все ее элементы – заводские.
Куклу 1950-х годов продают за 78 300 грн

Произведена игрушка была в Харькове в 1950-х годах. Материал – опилки.

Высокая цена, по словам автора объявления, обусловлена несколькими причинами

Как уверяет автор объявления, кукла находится в новом состоянии. Реставрации не подвергалась.

Выпущена кукла была в Харькове из опилок

"Девушка-красавица с 50-х годов. Во всем родном, даже бантики в прическе сохранились", – говорится в объявлении.

Кукла находится в новом состоянии, реставрации не подвергалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, другую куклу 1950-х годов также продают за огромные деньги. Продавец хочет получить за нее 65 000 грн.

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