Обязательно ли военным оцифровывать трудовые книжки: как будет засчитываться стаж

Военные, которые начали трудовую деятельность до 2004 года, должны оцифровать трудовые книжки до 10 июня 2026 года, иначе часть страхового или льготного стажа может не попасть в пенсионный учет. Для тех, кто служил в зоне боевых действий, особенно важно подтвердить документы, ведь при определенных условиях один месяц службы может быть засчитан как три.

Об этом пишет профильный портал"На пенсии". Если этого не сделать вовремя или допустить ошибки при загрузке документов, часть трудового или военного стажа может просто не учитываться.

Для военнослужащих электронная трудовая книжка имеет особое значение, ведь именно через нее Пенсионный фонд проверяет и засчитывает страховой стаж. Период срочной военной службы засчитывается в страховой стаж, но только при условии, что эта информация корректно внесена в электронный реестр.

Если записей нет или они неполные, при оформлении пенсии могут возникнуть проблемы, ведь система просто "не увидит" часть стажа. Не всем военным нужно дополнительно подавать военный билет. Подавать его не нужно, если в трудовой книжке уже есть запись о прохождении службы, где указано:

номер военного билета;

дата его выдачи;

все необходимые реквизиты.

Обязательно нужно загрузить скан военного билета, если записи о военной службе в трудовой книжке нет или запись есть, но в ней отсутствует номер или дата выдачи. В таких случаях именно военный билет станет главным документом, который подтвердит право на зачисление этого периода в стаж.

Кроме трудовой книжки и военного билета, в электронную систему рекомендуют добавить и другие документы, которые могут повлиять на размер будущей пенсии. Среди них:

дипломы об образовании (если обучение происходило до 2004 года);

справки о прохождении службы;

документы, подтверждающие отдельные периоды работы или деятельности;

удостоверение участника боевых действий;

справки о денежном обеспечении.

Особенно важно проверить, чтобы все файлы были качественными, читабельными и загружены в правильном порядке. На сканах должны быть четко видимы:

печати;

подписи;

даты;

серийные номера документов.

Подать документы для оцифровки можно двумя способами. А именно:

самостоятельно через веб-портал электронных услуг;

через работодателя.

После проверки данные будут внесены в электронный реестр, а военный сможет увидеть обновленный страховой стаж в своем кабинете.

Как считается стаж в зоне боевых действий

Для военнослужащих, участвующих в боевых действиях, действуют отдельные льготные правила начисления стажа. В 2026 году при определенных условиях один месяц службы может засчитываться как три месяца стажа, это касается:

мобилизованных военных;

контрактников;

лиц, которые непосредственно находились в зоне боевых действий;

тех, кто выполнял задачи по обороне государства во время военного положения.

Для подтверждения такого стажа нужны официальные документы. В то же время служба в тылу, учебных центрах или штабах засчитывается в обычном соотношении – 1 месяц за 1 месяц.

В 2026 году общие требования к страховому стажу для гражданских выросли. Однако для военнослужащих действуют льготные условия. Мужчины могут оформить пенсию уже с 55 лет, если имеют 25 лет стажа, а женщины с 50 лет при наличии 20 лет стажа.

Если документы не будут загружены вовремя или будут содержать ошибки, это может привести к потере части стажа, а значит к меньшей пенсии или даже переносу права на ее оформление.

