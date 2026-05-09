У кого заберут пенсии без идентификации: в ПФУ сделали серьезное разъяснение
Ряд украинцев, в том числе те, кто находится за границей или имеет статус переселенцев, должны пройти идентификацию до конца года. Без идентификации выплату пенсии приостановят.
Об этом говорится в разъяснении ПФУ. Если пенсионер уже проходил идентификацию в 2025-м и находился за границей, после возвращения снова придется обратиться в ПФУ . "После возвращения в Украину пенсионеру целесообразно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и засвидетельствовать свое место жительства в Украине, чтобы обеспечить выплату пенсии в дальнейшем", – говорится в разъяснении ПФУ.
Если же пенсионер постоянно проживает в Украине и планирует поехать за границу, например, в гости, проходить идентификацию не надо. "Если со дня въезда в иностранную страну в пределах календарного года (с января по декабрь) пройдет менее 183 дней и при этом вы не будете получать соответствующий статус, то физическую идентификацию проходить не нужно", – говорится в разъяснении ПФУ.
При этом идентификацию надо пройти до конца года несмотря на то, когда вы проходили идентификацию в 2025-м. "Если планируете продолжать находиться за границей, то вам нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Этим будет обеспечено продолжение выплаты вам пенсии после 2026 года", – говорится в разъяснении ПФУ.
Если пенсионер будет идентифицирован, его выплаты будут накапливаться на счету, пока процедура не будет пройдена. Записаться на процедуру видеоидентификации можно на веб-портале ПФУ. Для этого нужно:
- Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Выбрать вкладку Идентификация в режиме видеоконференции.
- Заполнить все обязательные поля в форме.
- Указать вид необходимой вам услуги.
- Выбрать способ прохождения видеоидентификации.
- Дать согласие на передачу данных.
- Подать заявление.
Отметим, что для получения пенсионных выплат за рубежом украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через Укрпочту. Этот вариант касается тех, кто ранее получал пенсионные выплаты наличными в Украине.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.
