У кого заберут пенсии без идентификации: в ПФУ сделали серьезное разъяснение

Ряд украинцев, в том числе те, кто находится за границей или имеет статус переселенцев, должны пройти идентификацию до конца года. Без идентификации выплату пенсии приостановят.

Об этом говорится в разъяснении ПФУ. Если пенсионер уже проходил идентификацию в 2025-м и находился за границей, после возвращения снова придется обратиться в ПФУ . "После возвращения в Украину пенсионеру целесообразно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и засвидетельствовать свое место жительства в Украине, чтобы обеспечить выплату пенсии в дальнейшем", – говорится в разъяснении ПФУ.

Если же пенсионер постоянно проживает в Украине и планирует поехать за границу, например, в гости, проходить идентификацию не надо. "Если со дня въезда в иностранную страну в пределах календарного года (с января по декабрь) пройдет менее 183 дней и при этом вы не будете получать соответствующий статус, то физическую идентификацию проходить не нужно", – говорится в разъяснении ПФУ.

При этом идентификацию надо пройти до конца года несмотря на то, когда вы проходили идентификацию в 2025-м. "Если планируете продолжать находиться за границей, то вам нужно пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Этим будет обеспечено продолжение выплаты вам пенсии после 2026 года", – говорится в разъяснении ПФУ.

Если пенсионер будет идентифицирован, его выплаты будут накапливаться на счету, пока процедура не будет пройдена. Записаться на процедуру видеоидентификации можно на веб-портале ПФУ. Для этого нужно:

Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Выбрать вкладку Идентификация в режиме видеоконференции. Заполнить все обязательные поля в форме. Указать вид необходимой вам услуги. Выбрать способ прохождения видеоидентификации. Дать согласие на передачу данных. Подать заявление.

Отметим, что для получения пенсионных выплат за рубежом украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через Укрпочту. Этот вариант касается тех, кто ранее получал пенсионные выплаты наличными в Украине.

