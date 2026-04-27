Обворовали игроков Roblox на 10 млн грн: в Украине схватили банду хакеров

Украинские правоохранители разоблачили на Львовщине хакерскую группу, которая взламывала и продавала игровые аккаунты Roblox. Общие убытки и доходы схемы достигли почти 10 млн грн.

Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. По данным следствия, участники группы получали несанкционированный доступ к аккаунтам пользователей и в дальнейшем продавали их на иностранных ресурсах, в частности в РФ.

Как действовала схема

Участники группы использовали похищенные cookie-файлы, которые позволяли входить в учетные записи без пароля. Доступы проверялись с помощью специального программного обеспечения, после чего отбирались наиболее ценные аккаунты с виртуальными средствами и редкими предметами.

С октября 2025 по январь 2026 года фигуранты проверили более 610 тыс. аккаунтов и сформировали базу из самых ценных профилей. Во время следственных действий выявлено 357 файлов с такими учетными записями. В дальнейшем аккаунты продавались на российских ресурсах с оплатой в криптовалюте.

Кого задержали

Организатором схемы считают 19-летнего жителя Дрогобыча, который действовал вместе с двумя сообщниками в возрасте 21 и 22 года. Также в рамках производства установлен еще один фигурант.

Правоохранители провели 10 обысков, в результате которых изъяли подтверждение вины:

компьютерную технику;

носители информации;

телефоны;

банковские карты;

черновые записи

наличные – более 2,5 тыс. евро и почти $35 тыс.

По данным следствия, участникам группы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 5 ст. 361 УК Украины, за что предусмотрено наказание в совокупности до 23 лет лишения свободы. Отдельно одному из фигурантов также инкриминируют ч. 1 ст. 307 УК Украины (до 4–8 лет лишения свободы, в зависимости от обстоятельств).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители вместе с сотрудничества с Федеральным бюро расследований (ФБР) задержали на Закарпатье участника международного киберсиндиката, который находился в розыске в США. Злоумышленник обманул американских и европейских граждан и учреждения на более чем $100 млн, а для избежания наказания инсценировал собственную смерть и жил под чужим именем.

