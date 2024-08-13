Нужно ли запасаться долларами и евро: в Нацбанке озвучили финансовый совет украинцам

Украинцы, которые за последний год вложились в гривневые депозиты и облигации (ОВГЗ), не потеряли ни копейки сбережений. Дело в том, что проценты по этим финансовым инструментам полностью компенсировали и инфляцию, и девальвацию гривни. То есть скупать доллары и другую иностранную валюту для сохранения сбережений нет смысла.

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Свидетельствующие об этом подсчеты озвучил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в интервью. По его словам, Нацбанк будет принимать меры, чтобы гривневые вложения оставались привлекательными и в дальнейшем.

"Если хотите оценить привлекательность гривни к доллару, то нужно, по крайней мере, брать ставки и курс за одинаковый период. За последний год официальный курс гривни снизился на 12,5%. Курс на наличном рынке – на 11,1%. Ставки по депозитам во многих банках год назад составили 15% и выше. По ОВГЗ – 16,5-20%. Те, кто год назад вложился в гривню, точно не потеряли", – заверил Пышный.

Также, по его словам, привлекательность нацвалюты для хранения сбережений следует оценивать через призму защиты от инфляции. Именно такой позиции придерживается регулятор.

В НБУ подсчитали, что по состоянию на август-2024 ставки по гривневым депозитам в среднем составляют 12,9% годовых. То есть после уплаты налогов вкладчик получит около 10,3% выгоды.

Ставки по облигациям и вовсе колеблются в пределах 12,6-17,4%, а доход от них не подлежит налогообложению. Прогноз инфляции на этот год составляет 8,5%, на 2025-й – 6,6%.

"То есть средняя ставка депозитов обеспечивает защиту гривневых сбережений для населения... Мы должны поддерживать привлекательность гривневых активов. То есть такую доходность, которая будет покрывать инфляцию и инфляционные ожидания, что дает ощущение защищенности", – сказал глава Нацбанка.

Как сообщал OBOZ.UA, по официальным данным, в июле на банковских счетах украинцев заметно убавилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги населения ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.

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