У украинцев похудели банковские счета: у НБУ подсчитали, куда делись деньги
В июле на банковских счетах украинцев заметно убавилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) и отметили, что это не отразилось на финансовой стабильности и ликвидности банковской системы. "Объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но и дополнительно увеличились", - отметили в финрегуляторе.
В НБУ заверили, что для средств населения в банках характерна определенная волатильность. По состоянию на 9 августа остатки гривневых средств в банках превышали:
- на 0,7% (5,1 млрд грн) – показатель на начало июля;
- на 7% (50 млрд грн) – показатель на начало года;
- на 80,9% (340,1 млрд грн) – показатель начала полномасштабного вторжения.
Аналитики Нацбанка подробно исследовали факторы ситуативного сокращения остатков средств в июле. Они выделили следующие факторы:
- сезонный – летом украинцы тратят больше средств через сезон отпусков, поэтому в июле-августе средства на счетах сокращались и до полномасштабной войны;
- из-за перебоев с электроэнергией украинцы активнее покупали генераторы, зарядные станции, солнечные панели, тратя значительные дополнительные ресурсы;
- из-за ослабления курса гривны вырос спрос на иностранную валюту, хотя валютные сбережения украинцев в банках за июль выросли на 0,1%;
- средства начали активнее инвестироваться в высокодоходные ОВГЗ в гривне и иностранной валюте: в июле вложения в государственные ценные бумаги выросли на 5,2 млрд. грн., или на 9%.
Кроме того, за июль гривневые средства клиентов в банках выросли на 0,3%, а объемы ликвидности банковской системы остаются рекордно высокими. Коэффициент ликвидности банков LCR во всех валютах стабильно превышает минимальные требования – его значение к началу августа составило 342% при минимально необходимом значении 100%.
Так, несмотря на неопределенность в условиях полномасштабной войны, население сохраняет на банковских счетах стабильно более высокую долю своих доходов, чем до 2022 года. Это свидетельство как определенного роста склонности к сбережениям, так и высокого уровня доверия к банкам", – добавили специалисты НБУ.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине банки внимательно изучают все банковские операции клиентов. Во время финансового мониторинга учитывают не только то, типична ли для клиента операция, а также место работы и другую информацию о клиенте.
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