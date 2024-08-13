У украинцев похудели банковские счета: у НБУ подсчитали, куда делись деньги

В июле на банковских счетах украинцев заметно убавилось гривневых средств, хотя в самих банках средств стало больше. Деньги ушли на отпуска, генераторы, иностранную валюту и ОВГЗ.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) и отметили, что это не отразилось на финансовой стабильности и ликвидности банковской системы. "Объемы остатков гривневых средств физических лиц за первую неделю августа не только полностью восстановились после снижения за июль на 1,2%, но и дополнительно увеличились", - отметили в финрегуляторе.

В НБУ заверили, что для средств населения в банках характерна определенная волатильность. По состоянию на 9 августа остатки гривневых средств в банках превышали:

на 0,7% (5,1 млрд грн) – показатель на начало июля;

– показатель на начало июля; на 7% (50 млрд грн) – показатель на начало года;

– показатель на начало года; на 80,9% (340,1 млрд грн) – показатель начала полномасштабного вторжения.

Аналитики Нацбанка подробно исследовали факторы ситуативного сокращения остатков средств в июле. Они выделили следующие факторы:

сезонный – летом украинцы тратят больше средств через сезон отпусков , поэтому в июле-августе средства на счетах сокращались и до полномасштабной войны;

, поэтому в июле-августе средства на счетах сокращались и до полномасштабной войны; из-за перебоев с электроэнергией украинцы активнее покупали генераторы , зарядные станции, солнечные панели, тратя значительные дополнительные ресурсы;

, зарядные станции, солнечные панели, тратя значительные дополнительные ресурсы; из-за ослабления курса гривны вырос спрос на иностранную валюту , хотя валютные сбережения украинцев в банках за июль выросли на 0,1%;

, хотя валютные сбережения украинцев в банках за июль выросли на 0,1%; средства начали активнее инвестироваться в высокодоходные ОВГЗ в гривне и иностранной валюте: в июле вложения в государственные ценные бумаги выросли на 5,2 млрд. грн., или на 9%.

Кроме того, за июль гривневые средства клиентов в банках выросли на 0,3%, а объемы ликвидности банковской системы остаются рекордно высокими. Коэффициент ликвидности банков LCR во всех валютах стабильно превышает минимальные требования – его значение к началу августа составило 342% при минимально необходимом значении 100%.

Так, несмотря на неопределенность в условиях полномасштабной войны, население сохраняет на банковских счетах стабильно более высокую долю своих доходов, чем до 2022 года. Это свидетельство как определенного роста склонности к сбережениям, так и высокого уровня доверия к банкам", – добавили специалисты НБУ.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине банки внимательно изучают все банковские операции клиентов. Во время финансового мониторинга учитывают не только то, типична ли для клиента операция, а также место работы и другую информацию о клиенте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!