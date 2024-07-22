Дефолта не будет: кредиторы отказались от долговых претензий к Украине на $8,5 млрд

Украина достигла принципиального соглашения з кредиторами о реструктуризации госдолга на 20 млрд долларов до 2029 года. Это означает, что никакого дефолта – ни технического, ни тем более полноценного – у Украины в августе не будет. А за ближайшие годы Украине удастся сэкономить миллиарды долларов.

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Так, комитет держателей облигаций 22 июля признал номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 облигациям, отказавшись от претензий на сумму $8,67 млрд. Об этом говорится в условиях заявлении об условиях соглашения.

В результате заключения соглашения Украина рассчитывает сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года, до 2027-го, отмечает Министерство финансов. К 2033-му экономия достигнет уже $22,75 млрд.

Освободившие средства направят на защиту и оборону, социальные расходы и потребности восстановления. "Завершение этого соглашения о реструктуризации создаст условия для скорейшего возвращения Украины на международный рынок капитала, когда ситуация с безопасностью стабилизируется, чтобы финансировать быстрое восстановление и реконструкцию нашей страны", – заявил глава ведомства Сергей Марченко.

По его словам, теперь Украина намерена осуществить соглашение по реструктуризации как можно быстрее, при условии готовности документации. Марченко называет соглашение важным шагом для обеспечения бюджетной стабильности и сохранения финансовых ресурсов Украины, необходимых для продолжения финансирования обороны.

Условия реструктуризации: что известно о соглашении

Еще в августе 2022-го Украина договорилась о двухлетней отсрочке обслуживания долга по прямым и гарантированным государствам еврооблигациям. Теперь удалось заключить новое соглашение.

Так, принципиальное соглашение было достигнуто с комитетом кредиторов, в который вошли Amundi SA, BlackRock Inc и Amia Capital LLP, а также другие инвесторы, которые вместе являются держателями около 25% облигаций. Не менее двух третей из них должны будут одобрить соглашение, чтобы завершить сделку по реструктуризации долга.

Прошлый срок замораживания выплат истекал 1 августа 2024-го с выплатой купона по облигациям со сроком погашения в 2026 году. Украине было необходимо реструктурировать этот долг в соответствии с условиями программы Международного валютного фонда. Как МВФ, так и двусторонние кредиторы страны, в том числе США и Парижский клуб, подписали предложения Украины кредиторам.

Правительство и кредиторы согласились реструктурировать требования двумя пакетами – будут выпущены "облигации А" и "облигации Б". Облигации Б станут будущим стимулом для собственников евробондов, поскольку по ним введут более высокие выплаты, если номинальный рост ВВП Украины в 2028 году на 3% превысит прогноз МВФ на этот год. Такая разовая выплата по пакету Б будет произведена в 2029 году, а обычные погашения по пакету запланированы на 2030, 2034, 2035 и 2036 годы.

Повышение купонных выплат по новым облигациям, выпущенным в рамках облигаций А, начнется в 2025 году на уровне 1,75% и достигнет 7,75%. Выплаты начнутся в 2029 году. В общей сложности у облигаций A будет четыре серии с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах.

В Минфине также планировали включить в соглашение пересмотр условий выплат по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках прошлой реструктуризации в 2015 году. Однако пока что соглашение по варрантам достигнуто не было, хотя Кабмин обещает продолжить переговоры с их держателями.

Также, как отмечает Bloomberg, Стороны договорились об исключении так называемой оговорки о кросс-дефолте между международными облигациями и варрантами со сроком погашения в 2041 году, выплаты по которым привязаны к экономическому росту. Такая оговорка предусматривала, что технический дефолт по одному инструменту переносился бы и на другие.

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