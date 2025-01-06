Украинцев оставят без "Национального кэшбека" в январе: когда выплатят деньги

За декабрь государство выплатит украинцам 436 миллионов гривен по программе "Национальный кэшбек", но эти средства можно будет получить не в январе, а в конце февраля. К программе социальных выплат уже присоединились 4,5 млн граждан.

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Об этом сообщили в Действии. Отмечается, что в декабре украинцы накопили на 180 млн гривен больше национального кэшбека, чем в ноябре, но из-за особенностей бюджетного процесса средства будут перечислены в конце февраля, согласно постановлению Кабинета министров от 22 ноября 2024 года №1330.

Декабрьская общая выплата почти на 50 млн. гривен превышает сумму, которую государство выплатило за предыдущие три месяца вместе взятые, отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Также она объяснила, как изменяются возрастные группы, представленные среди пользователей кэшбека.

"В программе принимают участие представители разных возрастов. Мы видим, что все больше людей старшего возраста приобщаются к программе, что свидетельствует об ее удобстве и доступности для всех граждан. Важно, что программа поддерживает как потребителей, так и национальных производителей, создавая дополнительный стимул для граждан отдавать предпочтение украинским товарам", – отметила Свириденко.

В Минэкономики подчеркнули, что самыми активными участниками программы остаются молодые люди до 45 лет. Их доля на конец декабря составила 57,4%. Пользователей среднего возраста (от 45 до 60 лет) – 22,4%, старшего возраста (60+) – 20,2%. Среди них 62,3% – женщины, 37,7% – мужчины.

Как работает программа "Национальный кэшбек"

По программе "Национальный кэшбек" можно получить 10% от суммы, потраченной на товары от украинских производителей. Максимально сумма, которую таким образом можно получить за месяц - 3000 гривен. Эти деньги нельзя обналичить, но возможно потратить на такие расходы:

коммуналку;

донаты;

военные облигации;

медицину;

образование.

Чтобы своевременно получать кэшбек, важно активировать карту "Национальный кэшбек" в приложении Действие. Для этого нужно:

перейти к разделу "Сервисы";

выбрать "Национальный кэшбек";

выбрать имеющуюся карту для выплат кэшбека;

если карты еще нет, Действие предложит открыть ее через приложение одного из банков-партнеров;

проверять начисление кэшбека можно в Действии.

Карточку "Национальный кэшбек" можно использовать для начисления помощи от государства по программе "Зимняя е Поддержка". Найти торговые точки, в которых принимают карту, можно на специальных картах аптек и книжных магазинов от Министерства цифровой трансформации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в ноябре украинцы получили 232 млн грн по государственной программе "Национальный кэшбек" – это почти вдвое больше по сравнению с октябрем. Кроме того, средняя сумма выплаты на человека впервые превысила 100 грн. и составила 116 грн., но 48 млн. гривен кэшбека осталось государству.

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