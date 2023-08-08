Украинцы не будут голодать, аграрии обеспечат страну едой: сколько уже намолотили зерна

Дефицит продовольствия Украине не грозит. Более того, урожая 2023 года хватит не только на удовлетворение внутренних потребностей страны, но и на продажу за границу.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в настоящее время украинские аграрии уже намолотили 16,6 млн тонн зерна. Лидерами являются две южные области:

Николаевская;

Одесская.

"За этими цифрами в миллионы тонн зерна стоит ежедневный тяжелый труд десятков тысяч человек, часто рискующих своей жизнью. [Но] Мы уже ясно понимаем, что продовольствия хватит и для внутренних нужд Украины, и на экспорт", – сказал глава правительства.

При этом он подчеркнул: Украина намерена продолжать выполнять роль "одного из ключевых гарантов глобальной продовольственной безопасности". Впрочем, для этого ей нужна помощь партнеров:

больше ПВО – чтобы "лучше прикрыть наши порты, особенно дунайский портовый кластер";

стойкие сухопутные логистические пути с высокой пропускной способностью.

Что с ценами на еду

Тем временем, цены на овощи борщевого набора в Украине достигли нижней планки. Речь о:

картофеле;

луке;

капусте;

моркови;

свекле.

Как рассказал OBOZREVATEL рассказал Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года. Причина – переизбыток основных овощей.

"Посажено очень много борщевого набора и нет на него спроса – предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. Как для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая", – сказал Стефанишин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что прогнозы об ожидаемом дефиците арбузов в Украине тоже не оправдались. Еще в конце июля цены на бахчевые тоже начали снижаться, упав на рынках с 30 грн до 18-24 грн за килограмм, а в супермаркетах – с 35 грн до 27-28 грн. И это еще не конец удешевления, говорят специалисты.

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